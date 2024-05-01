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Сегодня, 21:50

«Парма» досрочно вернулась в серию А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Парма» на выезде сыграла вничью с «Бари» в матче 36-го тура итальянской серии Б — 1:1.

После этого «Парма» гарантировала себе место не ниже второго по итогам сезона. Сейчас «Парма» с 74 очками лидирует во втором по силе дивизионе.Таким образом, команда обеспечила себе место в серии А в следующем сезоне.

«Парма» вернется в высший итальянский дивизион три года спустя. Команда вылетела из серии А в сезоне-2020/21.

Футбол
ФК Бари
ФК Парма
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 Интер 34 28 5 1 81-18 89
2
 Милан 34 21 7 6 64-39 70
3
 Ювентус 34 18 11 5 47-26 65
4
 Болонья 34 17 12 5 49-27 63
5
 Рома 34 17 8 9 61-41 59
6
 Аталанта 33 17 6 10 61-37 57
7
 Лацио 34 17 4 13 43-35 55
8
 Фиорентина 33 14 8 11 50-37 50
9
 Наполи 34 13 11 10 52-43 50
10
 Торино 34 11 13 10 31-31 46
11
 Монца 34 11 11 12 36-44 44
12
 Дженоа 34 10 12 12 38-40 42
13
 Лечче 34 8 12 14 31-49 36
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 Кальяри 34 7 11 16 36-59 32
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 Верона 34 7 10 17 31-45 31
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 Эмполи 34 8 7 19 26-50 31
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 Удинезе 34 4 17 13 32-51 29
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