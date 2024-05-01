«Парма» досрочно вернулась в серию А

«Парма» на выезде сыграла вничью с «Бари» в матче 36-го тура итальянской серии Б — 1:1.

После этого «Парма» гарантировала себе место не ниже второго по итогам сезона. Сейчас «Парма» с 74 очками лидирует во втором по силе дивизионе.Таким образом, команда обеспечила себе место в серии А в следующем сезоне.

«Парма» вернется в высший итальянский дивизион три года спустя. Команда вылетела из серии А в сезоне-2020/21.