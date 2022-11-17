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Иньеста назвал фаворитов Лиги чемпионов

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» Андреас Иньеста, выступающий в настоящее время за японский «Виссел Кобе», назвал главных фаворитов Лиги чемпионов в этом сезоне.

«Я считаю, что «Манчестер Сити» и «ПСЖ» близки к победе в Лиге чемпионов. Есть и другие коллективы, находящиеся в великолепной форме. Например, «Наполи» провел отличный групповой этап, но посмотрим, что будет дальше», — цитирует хавбека Marca.

38-летний полузащитник является четырехкратным обладателем Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» и «ПСЖ» еще ни разу не становились победителями главного клубного турнира Европы.

В 1/8 финала Лиги чемпионов-2022/23 «Манчестер Сити» встретится с «Лейпцигом», а «ПСЖ» — с «Баварией».

Андрес Иньеста
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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