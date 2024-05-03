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Тедеско — о «Милане»: «Дал себе слово, что не позволю слухам влиять на меня»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал информацию о возможном переходе в «Милан».

«Я продлил свой контракт со сборной Бельгии, дал четкий сигнал всем — клубам, игрокам и федерации. Мне здесь комфортно, поэтому все постороннее на меня особенно не влияет. Думаю, что слухи будут всегда, но дал себе слово, что не позволю им влиять на меня», — приводит слова Тедеско belgiumsoccer.be.

Ранее сообщалось, что 38-летний Тедеско может сменить Стефано Пиоли на посту главного тренера «Милана».

Тедеско возглавляет сборную Бельгии с февраля 2023 года. С октября 2019 по май 2021 год специалист работал главным тренером «Спартака», после чего возглавил «Лейпциг».

Сборная Бельгии по футболу
ФК Милан
Доменико Тедеско
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1
 Интер 34 28 5 1 81-18 89
2
 Милан 34 21 7 6 64-39 70
3
 Ювентус 34 18 11 5 47-26 65
4
 Болонья 34 17 12 5 49-27 63
5
 Рома 34 17 8 9 61-41 59
6
 Аталанта 33 17 6 10 61-37 57
7
 Лацио 34 17 4 13 43-35 55
8
 Фиорентина 33 14 8 11 50-37 50
9
 Наполи 34 13 11 10 52-43 50
10
 Торино 34 11 13 10 31-31 46
11
 Монца 34 11 11 12 36-44 44
12
 Дженоа 34 10 12 12 38-40 42
13
 Лечче 34 8 12 14 31-49 36
14
 Кальяри 34 7 11 16 36-59 32
15
 Фрозиноне 34 7 10 17 43-63 31
16
 Верона 34 7 10 17 31-45 31
17
 Эмполи 34 8 7 19 26-50 31
18
 Удинезе 34 4 17 13 32-51 29
19
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 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
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