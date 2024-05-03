Тедеско — о «Милане»: «Дал себе слово, что не позволю слухам влиять на меня»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал информацию о возможном переходе в «Милан».

«Я продлил свой контракт со сборной Бельгии, дал четкий сигнал всем — клубам, игрокам и федерации. Мне здесь комфортно, поэтому все постороннее на меня особенно не влияет. Думаю, что слухи будут всегда, но дал себе слово, что не позволю им влиять на меня», — приводит слова Тедеско belgiumsoccer.be.

Ранее сообщалось, что 38-летний Тедеско может сменить Стефано Пиоли на посту главного тренера «Милана».

Тедеско возглавляет сборную Бельгии с февраля 2023 года. С октября 2019 по май 2021 год специалист работал главным тренером «Спартака», после чего возглавил «Лейпциг».