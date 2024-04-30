Кальдара покинет «Милан» в качестве свободного агента

Защитник «Милана» Маттиа Кальдара покинет клуб по окончании сезона, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 29-летний итальянец уйдет из миланского клуба в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Кальдара из-за травмы лодыжки не провел ни одного матча за «Милан», сыграв 2 встречи за молодежную команду. В сезоне-2022/23 защитник провел за «Специю» 22 матча и не отметился результативными действиями, заработав 6 желтых карточек.