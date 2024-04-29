«Дженоа» разгромил «Кальяри» в серии А

«Дженоа» на своем поле с крупным счетом обыграл «Кальяри» в матче 34-го тура итальянской серии А — 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Мортена Торсби (17-я минута), Мортена Френдрупа (27-я) и Альберта Гудмундссона (63-я).

«Дженоа» (42 очка) занимает 12-е место в серии А. «Кальяри» (32) идет 14-м в турнирной таблице.