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Кьеллини — о Роналду: «Он не такой, как другие, его не попросишь выпить аперитив в центре города»

Виктория Кравченко
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, что думает об игре с португальским форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Он выступал за туринский клуб с 2018 по 2021 год.

«Он не такой, как другие, его не попросишь выпить аперитив в центре города, но он никогда не подводил, когда это было необходимо, в том числе на командных ужинах», — рассказал Кьеллини в подкасте The BSMT.

Он также отметил, что Роналду почти одержимо заботится о своем теле и подготовке.

1 мая команда Криштиану вышла в финал Кубка Короля и сыграет с «Аль-Хилялем». Матч состоится 31 мая.
Джорджо Кьеллини
Криштиану Роналду
ФК Ювентус
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2
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3
 Ювентус 34 18 11 5 47-26 65
4
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5
 Рома 34 17 8 9 61-41 59
6
 Аталанта 33 17 6 10 61-37 57
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 Лацио 34 17 4 13 43-35 55
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 Фиорентина 33 14 8 11 50-37 50
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 Монца 34 11 11 12 36-44 44
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