Кьеллини — о Роналду: «Он не такой, как другие, его не попросишь выпить аперитив в центре города»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, что думает об игре с португальским форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Он выступал за туринский клуб с 2018 по 2021 год.

«Он не такой, как другие, его не попросишь выпить аперитив в центре города, но он никогда не подводил, когда это было необходимо, в том числе на командных ужинах», — рассказал Кьеллини в подкасте The BSMT.

Он также отметил, что Роналду почти одержимо заботится о своем теле и подготовке.