«Элегантность проявлялась лишь фрагментарно». В Италии оценили Миранчука в матче с «Эмполи»
В воскресенье, 28 апреля, «Аталанта» победила дома «Эмполи» (2:0) в матче 34-го тура серии А.
Российский хавбек хозяев Алексей Миранчук провел на поле 78 минут, не совершив результативных действий. При этом один из соперников за фол на нем получил желтую карточку.
Вот какие оценки поставили нашему полузащитнику ведущие спортивные СМИ Италии.
La Gazzetta dello Sport — 6,0: «Его элегантность проявлялась лишь фрагментарно. Не проявил должной жесткости перед чужими воротами».
Tuttosport — 5,5: «Был слишком неконкретен, хотя имел немало возможностей обострить игру».
Corriere dello Sport — 6,5.
«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 57 очков. При этом команда Джан Пьеро Гасперини провела на одну встречу меньше идущей пятой «Ромы» и отстает от нее на два очка.
В следующем туре бергамаски сыграют 6 мая в гостях с уже вылетевшей в серию В «Салернитаной». А перед этим 2 мая проведут первый полуфинальный матч Лиги Европы с «Марселем».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|34
|28
|5
|1
|81-18
|89
|
2
|Милан
|34
|21
|7
|6
|64-39
|70
|
3
|Ювентус
|34
|18
|11
|5
|47-26
|65
|
4
|Болонья
|34
|17
|12
|5
|49-27
|63
|
5
|Рома
|34
|17
|8
|9
|61-41
|59
|
6
|Аталанта
|33
|17
|6
|10
|61-37
|57
|
7
|Лацио
|34
|17
|4
|13
|43-35
|55
|
8
|Фиорентина
|33
|14
|8
|11
|50-37
|50
|
9
|Наполи
|34
|13
|11
|10
|52-43
|50
|
10
|Торино
|34
|11
|13
|10
|31-31
|46
|
11
|Монца
|34
|11
|11
|12
|36-44
|44
|
12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35-40
|39
|
13
|Лечче
|34
|8
|12
|14
|31-49
|36
|
14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36-56
|32
|
15
|Фрозиноне
|34
|7
|10
|17
|43-63
|31
|
16
|Верона
|34
|7
|10
|17
|31-45
|31
|
17
|Эмполи
|34
|8
|7
|19
|26-50
|31
|
18
|Удинезе
|34
|4
|17
|13
|32-51
|29
|
19
|Сассуоло
|34
|6
|8
|20
|40-70
|26
|
20
|Салернитана
|34
|2
|9
|23
|26-73
|15
|26.04
|21:45
|
Фрозиноне – Салернитана
|3 : 0
|27.04
|16:00
|
Лечче – Монца
|1 : 1
|27.04
|19:00
|
Ювентус – Милан
|0 : 0
|27.04
|21:45
|
Лацио – Верона
|1 : 0
|28.04
|13:30
|
Интер – Торино
|2 : 0
|28.04
|16:00
|
Болонья – Удинезе
|1 : 1
|28.04
|19:00
|
Аталанта – Эмполи
|2 : 0
|28.04
|19:00
|
Наполи – Рома
|2 : 2
|28.04
|21:45
|
Фиорентина – Сассуоло
|5 : 1
|29.04
|21:45
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|14
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|31
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|29
|1
|11