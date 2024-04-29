«Элегантность проявлялась лишь фрагментарно». В Италии оценили Миранчука в матче с «Эмполи»

В воскресенье, 28 апреля, «Аталанта» победила дома «Эмполи» (2:0) в матче 34-го тура серии А.

Российский хавбек хозяев Алексей Миранчук провел на поле 78 минут, не совершив результативных действий. При этом один из соперников за фол на нем получил желтую карточку.

Вот какие оценки поставили нашему полузащитнику ведущие спортивные СМИ Италии.

La Gazzetta dello Sport — 6,0: «Его элегантность проявлялась лишь фрагментарно. Не проявил должной жесткости перед чужими воротами».

Tuttosport — 5,5: «Был слишком неконкретен, хотя имел немало возможностей обострить игру».

Corriere dello Sport — 6,5.

«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 57 очков. При этом команда Джан Пьеро Гасперини провела на одну встречу меньше идущей пятой «Ромы» и отстает от нее на два очка.

В следующем туре бергамаски сыграют 6 мая в гостях с уже вылетевшей в серию В «Салернитаной». А перед этим 2 мая проведут первый полуфинальный матч Лиги Европы с «Марселем».