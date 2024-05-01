Буффон рассказал, что мог оказаться в «Барселоне»

Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, что в 2001 году мог перейти в «Барселону».

«В 2001 году, когда я был в «Парме», я был на грани подписания контракта с «Ромой» и «Барселоной», но в итоге перешел в «Ювентус». Это был вопрос деталей», — приводит слова Буффона La Repubblica.

46-летний вратарь за время карьеры играл за «Парму», «Ювентус» и «ПСЖ». Летом 2023 года Буффон объявил о завершении карьеры футболиста.