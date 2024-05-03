«Болонья» сыграла вничью с «Торино»

«Болонья» на выезде сыграла вничью с «Торино» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 0:0.

Туринская команда занимает десятое место в турнирной таблице серии А с 47 очками.

«Болонья» идет на четвертой строчке с 64 очками.

В следующем, 36-м туре «Торино» сыграет на выезде против «Вероны», а «Болонья» в гостях встретится с «Наполи».