Гол Месси в ворота «Бенфики» признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов

Гол нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в ворота «Бенфики» признали лучшим по итогам группового этапа Лиги чемпионов, сообщает сайт УЕФА.

В матче 3-го тура «ПСЖ» в гостях сыграл вничью с «Бенфикой» (1:1). 35-летний аргентинец забил гол в касание ударом с линии штрафной.

Второе место в голосовании болельщиков занял гол нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна в матче второго тура с дортмундской «Боруссией» (2:1). На третьей позиции также расположился гол Месси в игре пятого тура с израильским «Маккаби» (7:2).

В текущем сезоне нападающий «ПСЖ» провел 18 матчей, забил 12 голов и отдал 14 голевых передач во всех турнирах.