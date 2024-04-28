«Интер» отправился на чемпионский парад после победы над «Торино»

«Интер» сегодня, 28 апреля, обыграл «Торино» (2:0) в домашнем матче 34-го тура серии А. После встречи команда приняла участие в чемпионском параде.

Автобус с победителями проехал по центру Милана. Основные мероприятия пройдут у Миланского собора. Поздравить команду собралось большое количество болельщиков.

«Интер» 22 апреля досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/24. Команда набрала 89 очков в 34 матчах.

«Интер» отправился на чемпионский парад после победы над «Торино».