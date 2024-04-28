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Сегодня, 21:21

«Интер» отправился на чемпионский парад после победы над «Торино»

Виктория Кравченко
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«Интер» отправился на чемпионский парад после победы над «Торино».
«Интер» отправился на чемпионский парад после победы над «Торино».
«Интер» отправился на чемпионский парад после победы над «Торино».
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«Интер» сегодня, 28 апреля, обыграл «Торино» (2:0) в домашнем матче 34-го тура серии А. После встречи команда приняла участие в чемпионском параде.

Автобус с победителями проехал по центру Милана. Основные мероприятия пройдут у Миланского собора. Поздравить команду собралось большое количество болельщиков.

«Интер» 22 апреля досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/24. Команда набрала 89 очков в 34 матчах.

«Интер» отправился на чемпионский парад после победы над «Торино».
«Интер» отправился на чемпионский парад после победы над «Торино».

ФК Интер (Интернационале)
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Миранчук провел апрель без результативных действий
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 34 28 5 1 81-18 89
2
 Милан 34 21 7 6 64-39 70
3
 Ювентус 34 18 11 5 47-26 65
4
 Болонья 34 17 12 5 49-27 63
5
 Рома 34 17 8 9 61-41 59
6
 Аталанта 33 17 6 10 61-37 57
7
 Лацио 34 17 4 13 43-35 55
8
 Наполи 34 13 11 10 52-43 50
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 34 11 13 10 31-31 46
11
 Монца 34 11 11 12 36-44 44
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 34 8 12 14 31-49 36
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Фрозиноне 34 7 10 17 43-63 31
16
 Верона 34 7 10 17 31-45 31
17
 Эмполи 34 8 7 19 26-50 31
18
 Удинезе 34 4 17 13 32-51 29
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
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35 тур
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37 тур
38 тур
26.04 21:45
Фрозиноне – Салернитана
 3 : 0
27.04 16:00
Лечче – Монца
 1 : 1
27.04 19:00
Ювентус – Милан
 0 : 0
27.04 21:45
Лацио – Верона
 1 : 0
28.04 13:30
Интер – Торино
 2 : 0
28.04 16:00
Болонья – Удинезе
 1 : 1
28.04 19:00
Аталанта – Эмполи
 2 : 0
28.04 19:00
Наполи – Рома
 2 : 2
28.04 21:45
Фиорентина – Сассуоло
 - : -
29.04 21:45
Дженоа – Кальяри
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 14
П
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 29 1 11
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