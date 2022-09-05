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5 сентября, 20:21

«Интер» начал переговоры со Шкриньяром о новом контракте

Иван Шитик
Корреспондент
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«Интер» хочет продлить контракт с защитником Миланом Шкриньяром. Стороны уже начали переговорный процесс, сообщает Calciomercato.

Летом 27-летнего словака очень хотел купить «ПСЖ». Однако французский клуб так и не смог согласовать сумму трансфера.

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

Нынешний контракт защитника с «Интером» действует до 2023 года.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
0
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 Торино 5 3 1 1 6-5 10
6
 Рома 5 3 1 1 6-5 10
7
 Ювентус 5 2 3 0 7-2 9
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 Интер 5 3 0 2 11-8 9
9
 Лацио 5 2 2 1 7-5 8
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Болонья

 5
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Душан Влахович

Ювентус

 4
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 4
П
Жерар Деулофеу

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Удинезе

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Наполи

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 3
И К Ж
Неуэн Перес

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