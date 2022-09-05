«Интер» начал переговоры со Шкриньяром о новом контракте

«Интер» хочет продлить контракт с защитником Миланом Шкриньяром. Стороны уже начали переговорный процесс, сообщает Calciomercato.

Летом 27-летнего словака очень хотел купить «ПСЖ». Однако французский клуб так и не смог согласовать сумму трансфера.

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

Нынешний контракт защитника с «Интером» действует до 2023 года.