Гол Мбаппе в ворота «Ювентуса» признан лучшим в 6-м туре Лиги чемпионов

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Гол нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в матче против «Ювентуса» (2:1) признан лучшим по итогам 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

На 13-й минуте встречи француз получил мяч от Лионеля Месси, обыграл двоих защитников и забил ударом из-за пределов штрафной «Юве».

Мбаппе вместе с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом разделил звание лучшего бомбардира группового турнира Лиги чемпионов-2022/23. Оба футболиста забили по 7 мячей.