«Фиорентина» разгромила «Сассуоло» в домашнем матче
«Фиорентина» одержала крупную победу над «Сассуоло» в матче 34-го тура серии А — 5:1.
За хозяев дублем отметился Николас Гонсалес и еще по голу забили Лукас Мартинес, Антонин Барак и Рикардо Соттиль. Автором единственного забитого мяча гостей стал Кристиан Торстведт.
«Фиорентина» с 50 очками занимает 8-е место в чемпионате Италии. У «Сассуоло» 26 баллов и 19-я строчка в турнирной таблице. Команда не выигрывает на протяжении шести матчей подряд.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|34
|28
|5
|1
|81-18
|89
|
2
|Милан
|34
|21
|7
|6
|64-39
|70
|
3
|Ювентус
|34
|18
|11
|5
|47-26
|65
|
4
|Болонья
|34
|17
|12
|5
|49-27
|63
|
5
|Рома
|34
|17
|8
|9
|61-41
|59
|
6
|Аталанта
|33
|17
|6
|10
|61-37
|57
|
7
|Лацио
|34
|17
|4
|13
|43-35
|55
|
8
|Фиорентина
|33
|14
|8
|11
|50-37
|50
|
9
|Наполи
|34
|13
|11
|10
|52-43
|50
|
10
|Торино
|34
|11
|13
|10
|31-31
|46
|
11
|Монца
|34
|11
|11
|12
|36-44
|44
|
12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35-40
|39
|
13
|Лечче
|34
|8
|12
|14
|31-49
|36
|
14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36-56
|32
|
15
|Фрозиноне
|34
|7
|10
|17
|43-63
|31
|
16
|Верона
|34
|7
|10
|17
|31-45
|31
|
17
|Эмполи
|34
|8
|7
|19
|26-50
|31
|
18
|Удинезе
|34
|4
|17
|13
|32-51
|29
|
19
|Сассуоло
|34
|6
|8
|20
|40-70
|26
|
20
|Салернитана
|34
|2
|9
|23
|26-73
|15
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.04
|21:45
|
Фрозиноне – Салернитана
|3 : 0
|27.04
|16:00
|
Лечче – Монца
|1 : 1
|27.04
|19:00
|
Ювентус – Милан
|0 : 0
|27.04
|21:45
|
Лацио – Верона
|1 : 0
|28.04
|13:30
|
Интер – Торино
|2 : 0
|28.04
|16:00
|
Болонья – Удинезе
|1 : 1
|28.04
|19:00
|
Аталанта – Эмполи
|2 : 0
|28.04
|19:00
|
Наполи – Рома
|2 : 2
|28.04
|21:45
|
Фиорентина – Сассуоло
|5 : 1
|29.04
|21:45
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|14
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|31
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|29
|1
|11
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