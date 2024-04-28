Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

28 апреля, 23:40

«Фиорентина» разгромила «Сассуоло» в домашнем матче

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Фиорентина» одержала крупную победу над «Сассуоло» в матче 34-го тура серии А — 5:1.

За хозяев дублем отметился Николас Гонсалес и еще по голу забили Лукас Мартинес, Антонин Барак и Рикардо Соттиль. Автором единственного забитого мяча гостей стал Кристиан Торстведт.

«Фиорентина» с 50 очками занимает 8-е место в чемпионате Италии. У «Сассуоло» 26 баллов и 19-я строчка в турнирной таблице. Команда не выигрывает на протяжении шести матчей подряд.

Италия. Серия А. 34-й тур
28 апр, 21:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
5:1
Сассуоло

Футбол
ФК Сассуоло
ФК Фиорентина
Серия А
0
Читайте также
Звездные пловцы намерены подать иск на ВАДА из-за скандала с допингом на Играх в Токио
Украина попала в группу Евро-2024 к Бельгии, Румынии и Словакии
В Армении протестующие перекрыли дорогу Армения – Иран в Вайоц-Дзорской области
Семак почувствовал страх, его команда разуверилась в себе, Тюкавин нашел свой шанс и снова в золотой гонке. Что случилось в матче «Динамо» - «Зенит»
Генеральские прогоны: чем может завершиться дело замминистра обороны Иванова
ВСУ обстреляли храм в Донецке в Вербное воскресенье
Популярное видео
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер» отправился на чемпионский парад после победы над «Торино»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 34 28 5 1 81-18 89
2
 Милан 34 21 7 6 64-39 70
3
 Ювентус 34 18 11 5 47-26 65
4
 Болонья 34 17 12 5 49-27 63
5
 Рома 34 17 8 9 61-41 59
6
 Аталанта 33 17 6 10 61-37 57
7
 Лацио 34 17 4 13 43-35 55
8
 Фиорентина 33 14 8 11 50-37 50
9
 Наполи 34 13 11 10 52-43 50
10
 Торино 34 11 13 10 31-31 46
11
 Монца 34 11 11 12 36-44 44
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 34 8 12 14 31-49 36
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Фрозиноне 34 7 10 17 43-63 31
16
 Верона 34 7 10 17 31-45 31
17
 Эмполи 34 8 7 19 26-50 31
18
 Удинезе 34 4 17 13 32-51 29
19
 Сассуоло 34 6 8 20 40-70 26
20
 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.04 21:45
Фрозиноне – Салернитана
 3 : 0
27.04 16:00
Лечче – Монца
 1 : 1
27.04 19:00
Ювентус – Милан
 0 : 0
27.04 21:45
Лацио – Верона
 1 : 0
28.04 13:30
Интер – Торино
 2 : 0
28.04 16:00
Болонья – Удинезе
 1 : 1
28.04 19:00
Аталанта – Эмполи
 2 : 0
28.04 19:00
Наполи – Рома
 2 : 2
28.04 21:45
Фиорентина – Сассуоло
 5 : 1
29.04 21:45
Дженоа – Кальяри
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 14
П
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 29 1 11
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости