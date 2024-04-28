«Фиорентина» разгромила «Сассуоло» в домашнем матче

«Фиорентина» одержала крупную победу над «Сассуоло» в матче 34-го тура серии А — 5:1.

За хозяев дублем отметился Николас Гонсалес и еще по голу забили Лукас Мартинес, Антонин Барак и Рикардо Соттиль. Автором единственного забитого мяча гостей стал Кристиан Торстведт.

«Фиорентина» с 50 очками занимает 8-е место в чемпионате Италии. У «Сассуоло» 26 баллов и 19-я строчка в турнирной таблице. Команда не выигрывает на протяжении шести матчей подряд.