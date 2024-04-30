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Сегодня, 11:20

Агент Миранчука: «Новый контракт от «Аталанты»? Все будет зависеть от концовки сезона»

Константин Белов
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Алексей лепит историю клуба. (Смеется.) Скоро финал Кубка Италии с «Ювентусом» и полуфинал Лиги Европы с «Марселем». Конечно, интересные вещи случаются. Может быть, этим летом поступит какое-то хорошее предложение. У Леши все хорошо. Новый контракт от «Аталанты»? Это своеобразный клуб. Наверное, они сейчас думают. Считаю, что все будет зависеть от концовки сезона, какое место займет клуб и какой статус будет у команды», — сказал Шпинев «СЭ».

Миранчук в этом сезоне провел 34 матча за «Аталанту», забил 4 гола и отдал 11 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Вадим Шпинев
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Кальдара покинет «Милан» в качестве свободного агента
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 34 28 5 1 81-18 89
2
 Милан 34 21 7 6 64-39 70
3
 Ювентус 34 18 11 5 47-26 65
4
 Болонья 34 17 12 5 49-27 63
5
 Рома 34 17 8 9 61-41 59
6
 Аталанта 33 17 6 10 61-37 57
7
 Лацио 34 17 4 13 43-35 55
8
 Фиорентина 33 14 8 11 50-37 50
9
 Наполи 34 13 11 10 52-43 50
10
 Торино 34 11 13 10 31-31 46
11
 Монца 34 11 11 12 36-44 44
12
 Дженоа 34 10 12 12 38-40 42
13
 Лечче 34 8 12 14 31-49 36
14
 Кальяри 34 7 11 16 36-59 32
15
 Фрозиноне 34 7 10 17 43-63 31
16
 Верона 34 7 10 17 31-45 31
17
 Эмполи 34 8 7 19 26-50 31
18
 Удинезе 34 4 17 13 32-51 29
19
 Сассуоло 34 6 8 20 40-70 26
20
 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
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26.04 21:45
Фрозиноне – Салернитана
 3 : 0
27.04 16:00
Лечче – Монца
 1 : 1
27.04 19:00
Ювентус – Милан
 0 : 0
27.04 21:45
Лацио – Верона
 1 : 0
28.04 13:30
Интер – Торино
 2 : 0
28.04 16:00
Болонья – Удинезе
 1 : 1
28.04 19:00
Аталанта – Эмполи
 2 : 0
28.04 19:00
Наполи – Рома
 2 : 2
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Фиорентина – Сассуоло
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Наполи

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П
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

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Антуан Макумбу

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