Агент Миранчука: «Новый контракт от «Аталанты»? Все будет зависеть от концовки сезона»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Алексей лепит историю клуба. (Смеется.) Скоро финал Кубка Италии с «Ювентусом» и полуфинал Лиги Европы с «Марселем». Конечно, интересные вещи случаются. Может быть, этим летом поступит какое-то хорошее предложение. У Леши все хорошо. Новый контракт от «Аталанты»? Это своеобразный клуб. Наверное, они сейчас думают. Считаю, что все будет зависеть от концовки сезона, какое место займет клуб и какой статус будет у команды», — сказал Шпинев «СЭ».

Миранчук в этом сезоне провел 34 матча за «Аталанту», забил 4 гола и отдал 11 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.