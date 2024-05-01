«Аталанта» хочет продлить контракт с Гасперини

«Аталанта» хочет продлить контракт с главным тренером Джаном Пьеро Гасперини до лета 2026 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, стороны обсудят новое соглашение по окончании сезона. Отмечается, что продление контракта не будет зависеть от того, выйдет ли «Аталанта» в Лигу чемпионов или нет.

66-летний тренер возглавляет бергамасков с лета 2016 года. Действующий контракт специалиста истекает этим летом.

«Аталанта» занимает 6-е место в турнирной таблице серии А, набрав 57 очков.