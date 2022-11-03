Форвард «Милана» Жиру стал лучшим игроком 6-го тура Лиги чемпионов

Нападающий «Милана» Оливье Жиру признан лучшим игроком 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Форвард сделал дубль и отдал две голевых передачи в матче против «Зальцбурга» (4:0).

«Милан» по итогам группового этапа Лиги чемпионов занял второе место в группе E с 10 очками в 6 матчах и вышел в 1/8 финала турнира.

На награду лучшему футболисту 6-го тура Лиги чемпионов также претендовали Федерико Вальверде («Реал»), Кристофер Нкунку («Лейпциг») и Ферран Торрес («Барселона»).