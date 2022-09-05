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5 сентября, 23:45

Чемпионат Италии: «Фиорентина» сыграла вничью с «Ювентусом», «Милан» победил «Интер» и другие матчи 5-го тура

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Милан» — «Интер».
Фото Reuters
Пятый тур чемпионата Италии по футболу.

3 сентября, суббота

Италия. Серия А. 5-й тур
03 сент, 16:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
1:1
Ювентус
Италия. Серия А. 5-й тур
03 сент, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
3:2
Интер
Италия. Серия А. 5-й тур
03 сент, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
1:2
Наполи

4 сентября, воскресенье

Италия. Серия А. 5-й тур
04 сент, 13:30. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
0:0
Сассуоло
Италия. Серия А. 5-й тур
04 сент, 16:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
2:2
Болонья
Италия. Серия А. 5-й тур
04 сент, 19:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
2:1
Сампдория
Италия. Серия А. 5-й тур
04 сент, 21:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
4:0
Рома

5 сентября, понедельник

Италия. Серия А. 5-й тур
05 сент, 19:30. Brianteo (Монца)
Монца
0:2
Аталанта
Италия. Серия А. 5-й тур
05 сент, 19:30. Arechi (Салерно)
Салернитана
2:2
Эмполи
Италия. Серия А. 5-й тур
05 сент, 21:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:0
Лечче

Турнирная таблица серии А — по этой ссылке //
Расписание всех матчей сезона-2022/23 — здесь

ФК Аталанта
ФК Болонья
ФК Милан
ФК Наполи
ФК Рома
ФК Салернитана
ФК Сампдория
ФК Сассуоло
ФК Торино
ФК Ювентус
2
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Аталанта 5 4 1 0 9-2 13
2
 Наполи 5 3 2 0 12-4 11
3
 Милан 5 3 2 0 10-5 11
4
 Удинезе 5 3 1 1 9-5 10
5
 Торино 5 3 1 1 6-5 10
6
 Рома 5 3 1 1 6-5 10
7
 Ювентус 5 2 3 0 7-2 9
8
 Интер 5 3 0 2 11-8 9
9
 Лацио 5 2 2 1 7-5 8
10
 Салернитана 5 1 3 1 7-4 6
11
 Фиорентина 5 1 3 1 4-4 6
12
 Сассуоло 5 1 3 1 3-5 6
13
 Верона 5 1 2 2 6-9 5
14
 Специя 5 1 2 2 5-9 5
15
 Эмполи 5 0 4 1 4-5 4
16
 Болонья 5 0 3 2 5-8 3
17
 Лечче 5 0 2 3 3-6 2
18
 Сампдория 5 0 2 3 2-9 2
19
 Кремонезе 5 0 1 4 4-9 1
20
 Монца 5 0 0 5 2-13 0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.09 16:00
Фиорентина – Ювентус
 1 : 1
3.09 19:00
Милан – Интер
 3 : 2
3.09 21:45
Лацио – Наполи
 1 : 2
4.09 13:30
Кремонезе – Сассуоло
 0 : 0
4.09 16:00
Специя – Болонья
 2 : 2
4.09 19:00
Верона – Сампдория
 2 : 1
4.09 21:45
Удинезе – Рома
 4 : 0
5.09 19:30
Монца – Аталанта
 0 : 2
5.09 19:30
Салернитана – Эмполи
 2 : 2
5.09 21:45
Торино – Лечче
 1 : 0
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ЖК
Г
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 5
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 4
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 4
П
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 3
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 3
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 3
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 3 1 1
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

Лацио

 1 1 0
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 3 1 0
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