Чемпионат Италии: «Фиорентина» сыграла вничью с «Ювентусом», «Милан» победил «Интер» и другие матчи 5-го тура
Пятый тур чемпионата Италии по футболу.
3 сентября, суббота
4 сентября, воскресенье
5 сентября, понедельник
Турнирная таблица серии А — по этой ссылке //
Расписание всех матчей сезона-2022/23 — здесь
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Наполи
|5
|3
|2
|0
|12-4
|11
|
3
|Милан
|5
|3
|2
|0
|10-5
|11
|
4
|Удинезе
|5
|3
|1
|1
|9-5
|10
|
5
|Торино
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|
6
|Рома
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|
7
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|7-2
|9
|
8
|Интер
|5
|3
|0
|2
|11-8
|9
|
9
|Лацио
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
10
|Салернитана
|5
|1
|3
|1
|7-4
|6
|
11
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|4-4
|6
|
12
|Сассуоло
|5
|1
|3
|1
|3-5
|6
|
13
|Верона
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
14
|Специя
|5
|1
|2
|2
|5-9
|5
|
15
|Эмполи
|5
|0
|4
|1
|4-5
|4
|
16
|Болонья
|5
|0
|3
|2
|5-8
|3
|
17
|Лечче
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
18
|Сампдория
|5
|0
|2
|3
|2-9
|2
|
19
|Кремонезе
|5
|0
|1
|4
|4-9
|1
|
20
|Монца
|5
|0
|0
|5
|2-13
|0
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.09
|16:00
|
Фиорентина – Ювентус
|1 : 1
|3.09
|19:00
|
Милан – Интер
|3 : 2
|3.09
|21:45
|
Лацио – Наполи
|1 : 2
|4.09
|13:30
|
Кремонезе – Сассуоло
|0 : 0
|4.09
|16:00
|
Специя – Болонья
|2 : 2
|4.09
|19:00
|
Верона – Сампдория
|2 : 1
|4.09
|21:45
|
Удинезе – Рома
|4 : 0
|5.09
|19:30
|
Монца – Аталанта
|0 : 2
|5.09
|19:30
|
Салернитана – Эмполи
|2 : 2
|5.09
|21:45
|
Торино – Лечче
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|5
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|4
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|4
|П
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|3
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|3
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|3
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|3
|1
|0
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