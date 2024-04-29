Санчес покинет «Интер» летом на правах свободного агента

Нападающий Алексис Санчес покинет «Интер» по окончании текущего сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист уйдет из клуба на правах свободного агента. Соглашение 35-летнего чилийца истекает 30 июня. «Интер» не будет продлевать с ним контракт.

В составе миланского клуба Санчес дважды выиграл серию А, побеждал в Кубке Италии и дважды завоевывал Суперкубок страны.

Также «Интер» летом покинет полузащитник Стефано Сенси.