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Йович может покинуть «Милан» в качестве свободного агента

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Милана» Лука Йович может покинуть клуб в качестве свободного агента, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, агент 26-летнего серба ведет переговоры с миланским клубом о возможном продлении контракта, который заканчивается этим летом. Сам футболист хотел бы остаться в «Милане», однако несколько европейских клубов хотят подписать его в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Йович провел 28 матчей, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу.

Лука Йович
ФК Милан
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 Интер 34 28 5 1 81-18 89
2
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3
 Ювентус 34 18 11 5 47-26 65
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 Рома 34 17 8 9 61-41 59
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8
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 Торино 34 11 13 10 31-31 46
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 Монца 34 11 11 12 36-44 44
12
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 Верона 34 7 10 17 31-45 31
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 Эмполи 34 8 7 19 26-50 31
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