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Сегодня, 03:53

Гасперини: «Сейчас Лига Европы — приоритетная цель для «Аталанты»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Италии против «Эмполи» (2:0).

«Результат нашего матча и игрового дня в целом благоприятны для нас. Если мы сможем набрать как можно больше очков, то наше положение в таблице может существенно измениться. Сейчас Лига Европы — это наша приоритетная цель, и мы должны быть осторожны, потому что «Марсель» — сильная команда.

У нас много игроков, которые могут изменить ситуацию в атаке, поэтому сегодня была ротация состава. В четверг у нас полуфинал, оба матча которого важны, но первый немного важнее", — приводит слова Гасперини Football Italia.

«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице серии А, имея в активе 57 очков. В полуфинале Лиги Европы бергамаски сыграют с «Марселем». Первый матч пройдет 2 мая.

ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
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«Фиорентина» разгромила «Сассуоло» в домашнем матче
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 34 28 5 1 81-18 89
2
 Милан 34 21 7 6 64-39 70
3
 Ювентус 34 18 11 5 47-26 65
4
 Болонья 34 17 12 5 49-27 63
5
 Рома 34 17 8 9 61-41 59
6
 Аталанта 33 17 6 10 61-37 57
7
 Лацио 34 17 4 13 43-35 55
8
 Фиорентина 33 14 8 11 50-37 50
9
 Наполи 34 13 11 10 52-43 50
10
 Торино 34 11 13 10 31-31 46
11
 Монца 34 11 11 12 36-44 44
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 34 8 12 14 31-49 36
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Фрозиноне 34 7 10 17 43-63 31
16
 Верона 34 7 10 17 31-45 31
17
 Эмполи 34 8 7 19 26-50 31
18
 Удинезе 34 4 17 13 32-51 29
19
 Сассуоло 34 6 8 20 40-70 26
20
 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
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Фрозиноне – Салернитана
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Ювентус – Милан
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 1 : 0
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Интер – Торино
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Болонья – Удинезе
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