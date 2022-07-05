В «ПСЖ» тотальная перезагрузка: в Париже новые руководитель и тренер, обещают чистку состава

Лето стало жарким.

5 июля «ПСЖ» объявил об отставке с поста главного тренера Маурисио Почеттино и назначении Кристофа Галтье . Парижане продолжают перестройку, о которой стало известно ранее. Впервые этот текст был опубликован 30 июня.

Проблема Леонардо

Предполагалось, что Маурисио Почеттино в Париже будет сложно сразу по нескольким причинам. Во-первых, ни одна из возглавляемых прежде аргентинцем команд не ставила максимальных задач не то что в европейском — даже в национальном масштабе. Во-вторых, стиль Почеттино изначально не слишком сочетался с подбором собранных в «ПСЖ» исполнителей, а подписание Лионеля Месси — как бы ни восторгался этим событием сам тренер — окончательно нарушило игровой баланс.

Но, опять же, это не виртуальный менеджер, и у того же Томаса Тухеля получалось с блеском умещать в стартовом составе Неймара, Анхеля Ди Марию, Кильяна Мбаппе и Эдинсона Кавани. Пожалуй, тот «ПСЖ» был лучшей версией команды в эпоху катарских миллиардов и остановился в шаге от победы в Лиге чемпионов. Причем финал-2020 против «Баварии» скорее проиграли не тренер и команда, а менеджмент клуба и персонально спортивный директор Леонардо.

Несмотря на настойчивые просьбы Тухеля, разругавшийся потом с немцем Леонардо не пошел тренеру навстречу. Поэтому Тома Менье, не дожидаясь посткоронавирусной доигровки еврокубков, подписал контракт с дортмундской «Боруссией», а Кавани, чья роль не только в атаке, но и в командном прессинге была колоссальной, предпочел борьбе за трофей поиски нового клуба.

Однако время все расставило по своим местам. Мауро Икарди — отличный финишер, но совсем не заточенный на командную работу — провалился и при прежнем тренере, и при Почеттино, не став заменой Кавани. А так и не получивший новый контракт Тиаго Силва вместе с Тухелем выиграл Лигу чемпионов с «Челси» и в 37 лет получил от синих новый контракт, оставаясь конкурентоспособным на уровне АПЛ, которая на три головы выше лиги 1.

Так что логично, что в затеявшем этим летом масштабную перестройку «ПСЖ» первым делом указали на дверь именно Леонардо, назначив на пост советника по футбольным вопросам Луиша Кампуша, который до недавнего времени работал в «Сельте» и был спортивным директором «Лилля». Причем еще до его назначения руководство парижан приняло решение об увольнении Почеттино, который в первый год работы ухитрился потерять чемпионский титул, а в прошедшем сезоне провалился в «Европе» и в Кубке Франции.

Луиш Кампуш. Фото Global Look Press

Кампуш и Галтье

У Кампуша богатый послужной список. Он был скаутом в «Реале», получив приглашение от тренировавшего тогда мадридцев Жозе Моуринью — они с Особенным хорошие приятели. Блестящей получилась работа португальца в «Монако», когда клуб из княжества в середине 2010-х зарабатывал колоссальные деньги на продаже футболистов. Как раз с тех пор у Кампуша сохранились хорошие отношения с Мбаппе. Его взлет начался с решения португальца повысить юного форварда до второй команды, и, как уверяют во Франции, сейчас уже Мбаппе сыграл большую роль в переезде Кампуша в Париж.

Впрочем, и без него в «ПСЖ» знали цену португальцу. Ведь это он в значительной степени сформировал чемпионский состав «Монако», а потом собирал золотую команду прошлогоднего чемпиона — «Лилля». Тогда Кампуш расстался с «догами» по ходу сезона, скорее всего, понимая, что с новыми владельцами клуба будущего у него нет. А сразу после золотого матча пост главного тренера оставил Кристоф Галтье, который теперь будет работать в Париже.

За него «ПСЖ» довольно долго торговался с «Ниццей» — южане не хотели отпускать тренера с действующим контрактом без компенсации, которая в итоге составила, по информации инсайдеров, 10 миллионов евро.

В данном решении есть риск, так как тренер за несколько лет в «Сент-Этьене» показал себя крепким середняком, но есть и логика. У Галтье отличный контакт с Кампушем. Он отнял у «ПСЖ» титул с «Лиллем», после чего еще и выбил парижан из Кубка Франции уже во главе «Ниццы». Да, «орлята» завалили концовку сезона, хотя реально претендовали на место в Лиге чемпионов и выигрыш Кубка, однако эта команда только строится, а вторую часть сезона осложнила слабая работа на зимнем трансферном рынке и конфликт Галтье со спортивным директором Жюльеном Фурнье.

Зинедин Зидан. Фото Global Look Press

Зидан и сборная

Но справится ли 55-летний Галтье с парижскими звездами и не станет ли он для «ПСЖ» новым Унаи Эмери? Блестящим специалистом, который оказался не готов к специфике работы в топ-клубе, где требуется индивидуальный подход к лидерам. Очевидно, что идеальной кандидатурой для напичканного звездами состава стал бы Зинедин Зидан, однако он не станет первым тренером, который поработал бы с Криштиану Роналду и Месси.

По крайней мере пока, так как ряд французских инсайдеров уверяет: кандидатура Зизу останется актуальной для «ПСЖ» с прицелом на будущее. Так что слухи о годовой зарплате в 25 миллионов евро пока останутся лишь разговорами. Не говоря уже о фантастической версии про совмещение постов в клубе и сборной, на которую Зидан нацеливается после ЧМ-2022. Если же верить президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи, переговоров с трехкратным победителем Лиги чемпионов не было вообще.

Впрочем, парижский босс в последнее время сделал массу громких заявлений. К таковым можно отнести даже отказ обсуждать будущее Неймара, с которым клуб вроде бы не прочь расстаться. Но Аль-Хелаифи явно недоволен рядом игроков и их отношением к проекту и анонсировал чистку состава. И его обновление с акцентом на поиск молодых и мотивированных игроков, которые захотят умереть за эмблему «ПСЖ».

Это, а также слова о мечте сформировать состав из парижан говорят о коррективах в политике клуба. Там, кажется, устали вбухивать десятки миллионов евро в звезд со стороны и наблюдать, как растет цена отпущенных за бесценок или ставших свободными агентами собственных воспитанников. «Лейпциг» и «Байер», например, рассчитывают получить за Кристофера Нкунку и Муссу Диаби соответственно 100 и 50 миллионов, а гол Кингсли Комана в финале Лиги чемпионов — это в принципе незаживающая рана.

На бумаге для фактически анонсированной перестройки Галтье и Кампуш подходят практически идеально. При этом Аль-Хелаифи добавил, что выбор тренера, за которого пришлось выплатить компенсацию «Ницце», был обусловлен еще и тактическими идеями клуба. Звучит интригующе, а во что все это выльется — узнаем по ходу нового сезона. Для «ПСЖ» он обещает получиться нескучным.