Неймар обижен на «ПСЖ» и готов уйти. Скандального бразильца уже ждут в «Челси»

Разбираемся, что стоит за слухами о будущем бразильской звезды.

Роль Мбаппе

«Неймар уходит из «ПСЖ» — это бразильская мыльная опера с бесконечным количеством сезонов, которые выпускают едва ли не каждое летом после переезда форварда в Париж. Однако любой сериал рано или поздно подходит к завершению, и сейчас мы, возможно, наблюдаем за кульминацией. Или как минимум за моментом, когда сценаристы доводят сюжет до высшей точки напряжения, только станет ли она развязкой или просто эпизодом, пока неизвестно.

Вместе с тем очевидно: стороны как никогда близки к разводу, потому что в этот раз инициатива исходит со стороны клуба, и одним из катализаторов процесса стало подписание нового контракта с Кильяном Мбаппе. Тогда французские СМИ делали особый акцент на расширении полномочий форварда, которого с нового сезона привлекут к процессу управления клубом, что подразумевает как минимум учет мнения Мбаппе при назначении нового спортивного директора, главного тренера и трансферах.

Это изначально выглядело сюрреалистично, и сам Мбаппе поспешил развеять слухи, заметив: его влияние расширилось, однако он остается футболистом и не имеет полномочий в клубе. Тем не менее первый сигнал о возможном уходе Неймара связывали именно с Мбаппе, который якобы не возражал против расставания с бразильцем, и все это дополнялось слухами об испортившихся отношениях одноклубников. В ответ сторона южноамериканца организовала несколько информационных вбросов, суть которых сводилась к тому, что Неймар верен «ПСЖ», он хочет быть частью проекта и намерен отработать свой контракт до конца.

Килиан Мбаппе и Неймар. Фото Reuters

Парижская ловушка

На какое-то время ситуация успокоилась, а потом снова взорвалась после ряда заявлений президента парижан Нассера Аль-Хелаифи. Тот сказал о том, что некоторые футболисты пользовались ситуацией и теперь должны уйти, завел речь о желании сделать ставку на молодых и голодных игроков с акцентом на их парижскую прописку, а также провозгласил целью избавление от образа мажоров.

«Возможно, нам следует изменить наш лозунг, так как «Мечтай о большем» — это хорошо, но мы прежде всего должны быть реалистами. Мы больше не хотим быть кричащими и блестящими — больше никакого блеска. Мы должны снова стать скромными. Вы должны быть дисциплинированными на поле и за его пределами, и любой, кто хочет оставаться в зоне комфорта и не сражаться, будет отвергнут», — заявил Аль-Хелаифи в интервью Le Parisien.

Уже в этих фразах можно было уловить намек на Неймара с его любовью к тусовкам и прочим прелестям светской жизни. Но больше всего бразильца и его окружение вывело из себя то, что президент отказался комментировать будущее звезды в парижском проекте. И тут же последовал очередной вброс про обиду Неймара и одновременно его верность Парижу.

Но так как никакой публичной реакции руководства не последовало, в ход пошла тяжелая артиллерия. А именно — появившаяся благодаря инсайдерам RMC Sport информация, что Неймар рассматривает возможность смены клуба нынешним летом. И для «ПСЖ», который все-таки вынужден соблюдать хотя бы подобие финансового приличия, это будет отличным вариантом.

Тем более что, если верить информации L'Equipe, согласно условиям контракта бразильца 1 июля автоматически активируется опция продления соглашения до лета 2027 года. В тот момент Неймару будет 37 лет, и есть большие сомнения, что с возрастом он может дать «ПСЖ» больше, чем на пике карьеры. В клубе это понимают, только новым контрактом бразильца парижане сами загнали себя в ловушку.

Неймар. Фото Reuters

Лондон ждет?

Опять же согласно данным L'Equipe, вариант с расторжением контракта получится слишком затратным и обойдется в 130 миллионов евро, причитающихся Неймару за оставшийся срок соглашения. Даже для «ПСЖ» это слишком большая роскошь, тогда как слухи о готовности отпустить звезду всего за 50 миллионов евро близки к реальности. Только все это не снижает уровня запросов Неймара, поэтому переговоры с «Ювентусом» завершились, толком не начавшись.

Утопией выглядят и слухи об интересе со стороны «Барселоны», которая из-за проблем с потолком зарплат не может официально оформить даже приходящих в клуб свободными агентами Франка Кессье и Андреаса Кристенсена, а также отказалась от краткосрочного контракта с мечтающим идеально подготовиться к ЧМ-2022 Дани Алвесом.

Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта четко дал понять, что все возвращения звезд возможны только на бесплатной основе. А его майская фраза о Неймаре прекрасна по своей сути. «Игроки, подписавшие контракт с «ПСЖ» на столь длительный срок, фактически согласились на рабство. За деньги», — отрезал Лапорта.

Кто же тогда вызволит Неймара из золотой клетки? По версии RMC Sport, реальных претендентов только три. Хотя «МЮ» из этого списка хочется исключить, так как приход бразильца возможен только в случае расставания с Криштиану Роналду. «Ньюкаслу» бразильский новичок по карману, только статус пусть и разбогатевших, но едва выживших в АПЛ «сорок» смущает самого Неймара.

Так что остается только «Челси». В пользу синих — финансовые возможности лондонцев, а также Томас Тухель, работавший с бразильцем в «ПСЖ». Сначала им было сложно, так как в 2019-м форвард пытался покинуть Париж и на какое-то время рассорился с болельщиками. Но когда немца увольняли, Неймар не был в числе тех, у кого испортились отношения с тренером.

Напротив, футболист, для которого важен личный контакт с коучем, был в шоке из-за решения клуба. А этой зимой бразилец признался, что испытывал к Тухелю привязанность и на поле готов был отдать за этого невероятного человека жизнь. Теперь немец может перезапустить карьеру Неймара. Деньги и полномочия от нового владельца «Челси» Тодда Боэли у Тухеля есть.