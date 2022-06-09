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«Реал» покупает одноклубника Головина за 100 миллионов. Он не послушал Мбаппе и отказал «ПСЖ»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Орельен Тчуамени.
Фото Global Look Press
Орельен Тчуамени.
Фото Global Look Press
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Рассказываем об одном из самых интересных трансферов лета.

За мечтой

Несколько лет назад «Монако» считался самой успешной фермой европейского футбола, заработав на продаже игроков в период с 2010 по 2019 год более миллиарда евро. Но в какой-то момент выяснилось, что звезды не могут расти как грибы. Дошло до того, что Александр Головин, едва переехав во Францию, вдруг стал одним из самых опытных игроков угодившей в кризис команды.

Все это привело к смене менеджмента и череде тренерских отставок, и на протяжении нескольких сезонов монегаскам пришлось больше тратить на покупку новых футболистов. Самой крупной за три года стала продажа Беньямина Хенрикса в «Лейпциг» за 15 миллионов евро, только успехом это не назовешь, так как немец на Лазурном Берегу не прижился, а покупали его у «Байера» за 20 миллионов.

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Однако сейчас «Монако» снова на слуху: клуб вырастил для «Реала» потенциальную звезду мирового уровня и получит за 22-летнего полузащитника Орельена Тчуамени сумму с пятью нулями. Многочисленные инсайдеры говорят о 100 миллионах евро. Есть и более подробная расшифровка, согласно которой сам трансфер обойдется победителям Лиги чемпионов в 80 миллионов. Кроме того, по условиям сделки есть два пакета бонусов на 10 миллионов каждый, а также налоги, после уплаты которых суммарные траты мадридцев составят 116 миллионов.

Такая сумма — да еще и за опорного хавбека, который также может играть как box-to-box полузащитник — уже делает переход Тчуамени одним из главных событий летнего трансферного рынка. А есть еще фактор Кильяна Мбаппе, о котором не вспомнил только ленивый. Тем более, если верить информации GoalEspana, отказавший «Реалу» форвард беседовал с партнером по сборной и приводил аргументы в пользу перехода в «ПСЖ».

Теперь многие говорят, что в схожей ситуации один футболист выбрал парижские миллионы, а другой — возможность играть на «Сантьяго Бернабеу». Доля правды — и значительная — в этом есть. Парижан с их безмерными тратами и катарскими хозяевами считают нуворишами, которые избегают проблем с финансовым фейр-плей, в том числе благодаря тесным контактам с УЕФА, укрепившимся в ходе войны с вдохновителями Суперлиги. «Реал» же — это классика мирового футбола.

Возможно, новые поколения футболистов будут мечтать о «Парк де Пренс» и футболке «ПСЖ», а пока многие с детства бредят «Королевским клубом». По крайней мере, так долгие годы преподносилась история Мбаппе, который побывал на базе мадридцев в 14 лет и был встречен занимавшим в то время пост спортивного директора Зинедином Зиданом. Однако форвард сделал выбор в пользу Парижа, а Тчуамени отказал и «Ливерпулю», и «ПСЖ», хотя чемпионы Франции предлагали более выгодные условия как «Монако», так и самому футболисту.

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Но, кажется, «Реал» тоже готов был поднять цену. Как утверждают испанские инсайдеры, в Мадриде считают, что Тчуамени — ключевая фигура на ближайшее десятилетие и один из лучших игроков в своем амплуа. Хотя теоретически француза могла напугать твердость позиций вечной тройки в лице Тони Крооса, Луки Модрича и Каземиро. Однако, как утверждает Marca, Карло Анчелотти лично звонил Тчуамени и заверил его, что уже в новом сезоне планирует доверить ему одну из ключевых ролей.

Это, в принципе, логично, так как ветераны не молодеют и будущее мадридской полузащиты за Тчуамени, Федерико Вальверде и Эдуаром Камавинга. Ну а конкуренция — последнее, что может напугать новичка, который всегда говорил, что он стремится стать одним из лучших в мире на своей позиции.

Орельен Тчуамени. Фото Global Look Press
Орельен Тчуамени.
Фото Global Look Press

Трудолюбивый Осьминог

«Когда я был маленьким, мои родители говорили мне, что ты можешь делать все, что захочешь, но в конце концов ты должен быть лучшим. Если хочешь работать в компании, ты должен быть директором этой компании, если хочешь быть шеф-поваром, ты должен работать в лучших ресторанах. Этот менталитет позволяет мне быть тем, кто я есть сегодня, — признался Тчуамени в недавнем интервью CNN. — Я амбициозный человек. Каждый раз, когда что-то делаю, я просто хочу победить. Если хочу быть великим, я должен адаптироваться, чтобы научиться ряду вещей, которые позволят мне расти как игроку».

Менталитет новичка «Реала» еще и помножен на исключительное трудолюбие и не всегда свойственную молодым людям мудрость. В интервью клубному сайту «Монако» Тчуамени рассказывал, что вносит в записную книжку вдохновляющие его цитаты знаменитых спортсменов и известных людей. Еще со времен воспитавшего его «Бордо» он работает с психологом и признает, что беседы накануне игр помогают управлять эмоциями и сосредотачиваться на том, что можно контролировать.

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Впервые попав в сборную Франции, Тчуамени много общался с Полем Погба и Каримом Бензема. Новый одноклубник наряду с Модричем и Криштиану Роналду является для него примером футбольного долголетия, секрет которого кроется в правильном питании, режиме и постоянной работе над собой. Для Тчуамени нормально задержаться после тренировки, чтобы позаниматься с физиотерапевтами или тренером по физподготовке либо провести какое-то время в оборудованном дома зале, что помогает избегать мышечных травм.

Такой же трудяга он и на поле и заслужил от партнеров прозвище Осьминог. И сейчас ни у кого не возникает вопросов, почему зимой 2020-го «Монако» заплатил 18 миллионов евро за футболиста, который на тот момент не провел даже трех десятков матчей в лиге 1. И если в том прерванном из-за пандемии сезоне Тчуамени успел только три раза выйти на замену, то в двух следующих, когда монегаски пробивались в Лигу чемпионов, был незаменим.

Это подтверждают и цифры. За последние два года у 22-летнего игрока первый во французском чемпионате результат по перехватам (161), а также третий показатель по выигранным единоборствам (522) и отборам (213). Вдобавок ко всему он прилично развил атакующие навыки, а два блестящих удара в майском матче с «Лиллем» (2:1) сыграли ключевую роль в борьбе «Монако» за попадание в топ-3.

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«Я стараюсь быть связующим звеном между защитниками и нападающими — возвращаю мячи, каждый раз играю вперед, а также пытаюсь забить несколько голов, чтобы помочь команде», — рассказывал футболист клубной пресс-службе.

Стилистически, кстати, это вполне мадридский стиль. К нему Тчуамени готов. И к давлению, которое является непременным спутником любого игрока «Реала», тоже. Игрок говорит, что оно помогает ему становиться лучше.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Орельен Тчуамени
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И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
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Хорхе Куэнка

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 32 2 6
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