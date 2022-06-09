«Реал» покупает одноклубника Головина за 100 миллионов. Он не послушал Мбаппе и отказал «ПСЖ»
За мечтой
Несколько лет назад «Монако» считался самой успешной фермой европейского футбола, заработав на продаже игроков в период с 2010 по 2019 год более миллиарда евро. Но в какой-то момент выяснилось, что звезды не могут расти как грибы. Дошло до того, что Александр Головин, едва переехав во Францию, вдруг стал одним из самых опытных игроков угодившей в кризис команды.
Все это привело к смене менеджмента и череде тренерских отставок, и на протяжении нескольких сезонов монегаскам пришлось больше тратить на покупку новых футболистов. Самой крупной за три года стала продажа Беньямина Хенрикса в «Лейпциг» за 15 миллионов евро, только успехом это не назовешь, так как немец на Лазурном Берегу не прижился, а покупали его у «Байера» за 20 миллионов.
Однако сейчас «Монако» снова на слуху: клуб вырастил для «Реала» потенциальную звезду мирового уровня и получит за 22-летнего полузащитника Орельена Тчуамени сумму с пятью нулями. Многочисленные инсайдеры говорят о 100 миллионах евро. Есть и более подробная расшифровка, согласно которой сам трансфер обойдется победителям Лиги чемпионов в 80 миллионов. Кроме того, по условиям сделки есть два пакета бонусов на 10 миллионов каждый, а также налоги, после уплаты которых суммарные траты мадридцев составят 116 миллионов.
Такая сумма — да еще и за опорного хавбека, который также может играть как box-to-box полузащитник — уже делает переход Тчуамени одним из главных событий летнего трансферного рынка. А есть еще фактор Кильяна Мбаппе, о котором не вспомнил только ленивый. Тем более, если верить информации GoalEspana, отказавший «Реалу» форвард беседовал с партнером по сборной и приводил аргументы в пользу перехода в «ПСЖ».
Теперь многие говорят, что в схожей ситуации один футболист выбрал парижские миллионы, а другой — возможность играть на «Сантьяго Бернабеу». Доля правды — и значительная — в этом есть. Парижан с их безмерными тратами и катарскими хозяевами считают нуворишами, которые избегают проблем с финансовым фейр-плей, в том числе благодаря тесным контактам с УЕФА, укрепившимся в ходе войны с вдохновителями Суперлиги. «Реал» же — это классика мирового футбола.
Возможно, новые поколения футболистов будут мечтать о «Парк де Пренс» и футболке «ПСЖ», а пока многие с детства бредят «Королевским клубом». По крайней мере, так долгие годы преподносилась история Мбаппе, который побывал на базе мадридцев в 14 лет и был встречен занимавшим в то время пост спортивного директора Зинедином Зиданом. Однако форвард сделал выбор в пользу Парижа, а Тчуамени отказал и «Ливерпулю», и «ПСЖ», хотя чемпионы Франции предлагали более выгодные условия как «Монако», так и самому футболисту.
Но, кажется, «Реал» тоже готов был поднять цену. Как утверждают испанские инсайдеры, в Мадриде считают, что Тчуамени — ключевая фигура на ближайшее десятилетие и один из лучших игроков в своем амплуа. Хотя теоретически француза могла напугать твердость позиций вечной тройки в лице Тони Крооса, Луки Модрича и Каземиро. Однако, как утверждает Marca, Карло Анчелотти лично звонил Тчуамени и заверил его, что уже в новом сезоне планирует доверить ему одну из ключевых ролей.
Это, в принципе, логично, так как ветераны не молодеют и будущее мадридской полузащиты за Тчуамени, Федерико Вальверде и Эдуаром Камавинга. Ну а конкуренция — последнее, что может напугать новичка, который всегда говорил, что он стремится стать одним из лучших в мире на своей позиции.
Трудолюбивый Осьминог
«Когда я был маленьким, мои родители говорили мне, что ты можешь делать все, что захочешь, но в конце концов ты должен быть лучшим. Если хочешь работать в компании, ты должен быть директором этой компании, если хочешь быть шеф-поваром, ты должен работать в лучших ресторанах. Этот менталитет позволяет мне быть тем, кто я есть сегодня, — признался Тчуамени в недавнем интервью CNN. — Я амбициозный человек. Каждый раз, когда что-то делаю, я просто хочу победить. Если хочу быть великим, я должен адаптироваться, чтобы научиться ряду вещей, которые позволят мне расти как игроку».
Менталитет новичка «Реала» еще и помножен на исключительное трудолюбие и не всегда свойственную молодым людям мудрость. В интервью клубному сайту «Монако» Тчуамени рассказывал, что вносит в записную книжку вдохновляющие его цитаты знаменитых спортсменов и известных людей. Еще со времен воспитавшего его «Бордо» он работает с психологом и признает, что беседы накануне игр помогают управлять эмоциями и сосредотачиваться на том, что можно контролировать.
Впервые попав в сборную Франции, Тчуамени много общался с Полем Погба и Каримом Бензема. Новый одноклубник наряду с Модричем и Криштиану Роналду является для него примером футбольного долголетия, секрет которого кроется в правильном питании, режиме и постоянной работе над собой. Для Тчуамени нормально задержаться после тренировки, чтобы позаниматься с физиотерапевтами или тренером по физподготовке либо провести какое-то время в оборудованном дома зале, что помогает избегать мышечных травм.
Такой же трудяга он и на поле и заслужил от партнеров прозвище Осьминог. И сейчас ни у кого не возникает вопросов, почему зимой 2020-го «Монако» заплатил 18 миллионов евро за футболиста, который на тот момент не провел даже трех десятков матчей в лиге 1. И если в том прерванном из-за пандемии сезоне Тчуамени успел только три раза выйти на замену, то в двух следующих, когда монегаски пробивались в Лигу чемпионов, был незаменим.
Это подтверждают и цифры. За последние два года у 22-летнего игрока первый во французском чемпионате результат по перехватам (161), а также третий показатель по выигранным единоборствам (522) и отборам (213). Вдобавок ко всему он прилично развил атакующие навыки, а два блестящих удара в майском матче с «Лиллем» (2:1) сыграли ключевую роль в борьбе «Монако» за попадание в топ-3.
«Я стараюсь быть связующим звеном между защитниками и нападающими — возвращаю мячи, каждый раз играю вперед, а также пытаюсь забить несколько голов, чтобы помочь команде», — рассказывал футболист клубной пресс-службе.
Стилистически, кстати, это вполне мадридский стиль. К нему Тчуамени готов. И к давлению, которое является непременным спутником любого игрока «Реала», тоже. Игрок говорит, что оно помогает ему становиться лучше.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|26
|8
|4
|80-31
|86
|
2
|Барселона
|38
|21
|10
|7
|68-38
|73
|
3
|Атлетико
|38
|21
|8
|9
|65-43
|71
|
4
|Севилья
|38
|18
|16
|4
|53-30
|70
|
5
|Бетис
|38
|19
|8
|11
|62-40
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|38
|17
|11
|10
|40-37
|62
|
7
|Вильярреал
|38
|16
|11
|11
|63-37
|59
|
8
|Атлетик
|38
|14
|13
|11
|43-36
|55
|
9
|Валенсия
|38
|11
|15
|12
|48-53
|48
|
10
|Осасуна
|38
|12
|11
|15
|37-51
|47
|
11
|Сельта
|38
|12
|10
|16
|43-43
|46
|
12
|Р. Вальекано
|38
|11
|9
|18
|39-50
|42
|
13
|Эльче
|38
|11
|9
|18
|40-52
|42
|
14
|Эспаньол
|38
|10
|12
|16
|40-53
|42
|
15
|Хетафе
|38
|8
|15
|15
|33-41
|39
|
16
|Мальорка
|38
|10
|9
|19
|36-63
|39
|
17
|Кадис
|38
|8
|15
|15
|35-51
|39
|
18
|Гранада
|38
|8
|14
|16
|44-61
|38
|
19
|Леванте
|38
|8
|11
|19
|51-76
|35
|
20
|Алавес
|38
|8
|7
|23
|31-65
|31
|20.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Леванте
|2 : 4
|20.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|0 : 0
|21.05
|18:30
|
Валенсия – Сельта
|2 : 0
|22.05
|18:30
|
Эльче – Хетафе
|3 : 1
|22.05
|21:00
|
Алавес – Кадис
|0 : 1
|22.05
|21:00
|
Гранада – Эспаньол
|0 : 0
|22.05
|21:00
|
Осасуна – Мальорка
|0 : 2
|22.05
|23:00
|
Барселона – Вильярреал
|0 : 2
|22.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|1 : 2
|22.05
|23:00
|
Севилья – Атлетик
|1 : 0
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|17
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|32
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|32
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9