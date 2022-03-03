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Леонардо: «Мбаппе — лучший футболист мира. А Месси всегда был на этом уровне»

В «ПСЖ» отреагировали на критику в адрес Месси
Карен Саркисян
Корреспондент

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо ответил на вопрос о том, понимает ли он критику в адрес нападающего команды Лионеля Месси.

«У Месси хватило смирения, чтобы перейти в «ПСЖ», — приводит слова Леонардо Marca со ссылкой на L'Equipe. — Думаю, для таких художников, как Мбаппе, Неймар или Месси, важен контекст«.

По словам спортдиректора парижского клуба, таким игрокам, как Месси, нужно правильное окружение.

«Мбаппе — лучший футболист мира. А Месси всегда был на этом уровне и, по моему мнению, он по-прежнему на нем находится, но нормально, когда люди только переходят... Дело не в том, кто лучше. Килиану 23 года, а Лионелю — 34», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Месси недоволен постоянной критикой со стороны французской прессы.

В нынешнем сезоне Месси забил семь мячей и отдал восемь результативных передач в 21 матче за «ПСЖ». Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/liga-francesa/2022/03/03/62200e1d46163f2e688b45b7.html
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 26 19 5 2 56-23 62
2
 Ницца 26 14 5 7 37-21 46
3
 Марсель 26 13 8 5 39-24 47
4
 Ренн 26 13 4 9 51-25 43
5
 Страсбур 26 12 7 7 48-31 43
6
 Ланс 26 11 7 8 42-37 40
7
 Нант 26 11 6 9 34-29 39
8
 Лион 26 10 9 7 34-32 38
9
 Лилль 26 10 9 7 33-35 39
10
 Монако 26 10 8 8 39-29 38
11
 Монпелье 26 11 4 11 41-38 37
12
 Брест 26 8 8 10 34-38 32
13
 Реймс 26 7 10 9 30-30 31
14
 Анже 26 7 8 11 31-38 29
15
 Клермон Фут 26 7 7 12 27-42 28
16
 Лорьян 26 5 9 12 21-39 24
17
 Труа 26 5 7 14 23-41 22
18
 Метц 26 4 10 12 25-45 22
19
 Сент-Этьен 26 5 7 14 27-50 22
20
 Бордо 26 4 10 12 38-63 22
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4.03 23:00
Лорьян – Лион
 - : -
5.03 19:00
Ланс – Брест
 - : -
5.03 23:00
Ницца – ПСЖ
 - : -
6.03 15:00
Сент-Этьен – Метц
 - : -
6.03 17:00
Бордо – Труа
 - : -
6.03 17:00
Нант – Монпелье
 - : -
6.03 17:00
Реймс – Страсбур
 - : -
6.03 17:00
Ренн – Анже
 - : -
6.03 19:05
Лилль – Клермон Фут
 - : -
6.03 22:45
Марсель – Монако
 - : -
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 13
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 22 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 21 1 7
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Лорьян

 7 1 0
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