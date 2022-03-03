В «ПСЖ» отреагировали на критику в адрес Месси

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо ответил на вопрос о том, понимает ли он критику в адрес нападающего команды Лионеля Месси.

«У Месси хватило смирения, чтобы перейти в «ПСЖ», — приводит слова Леонардо Marca со ссылкой на L'Equipe. — Думаю, для таких художников, как Мбаппе, Неймар или Месси, важен контекст«.

По словам спортдиректора парижского клуба, таким игрокам, как Месси, нужно правильное окружение.

«Мбаппе — лучший футболист мира. А Месси всегда был на этом уровне и, по моему мнению, он по-прежнему на нем находится, но нормально, когда люди только переходят... Дело не в том, кто лучше. Килиану 23 года, а Лионелю — 34», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Месси недоволен постоянной критикой со стороны французской прессы.

В нынешнем сезоне Месси забил семь мячей и отдал восемь результативных передач в 21 матче за «ПСЖ». Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.