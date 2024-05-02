Мбаппе поддержал травмированного Эрнандеса: «Ты никогда не будешь один»

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал одноклубника Люка Эрнандеса, который выбыл на полгода из-за разрыва крестообразной связки.

«Мой боец, новое тяжелое испытание, но ты никогда не будешь один. Мы с тобой. Сил тебе, брат», — написал Мбаппе в социальной сети.

У игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Из-за этой травмы Эрнандес пропустит чемпионат Европы-2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Эрнандес стал игроком «ПСЖ» летом прошлого года, перейдя из «Баварии» за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне лиги 1 защитник провел 27 матчей за парижан, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.