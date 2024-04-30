Агент Головина: «У Саши нет сложной ситуации. Все идет по планам медицинского штаба «Монако»
Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о восстановлении игрока.
20 апреля стало известно, что россиянин получил растяжение левой лодыжки на тренировке и выбыл до конца сезона.
«У Саши нет сложной ситуации. Он восстанавливается по плану и его состояние гораздо лучше. Сможет ли Головин сыграть в этом сезоне? Все идет по планам медицинского штаба «Монако», — приводит Sport24 слова Клюева.
В текущем сезоне 27-летний Головин провел за «Монако» 27 матчей, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.
Источник: sport24.ru
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|
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|
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|
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|7
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|38-45
|40
|
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|31
|9
|11
|11
|39-43
|38
|
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|31
|9
|9
|13
|34-44
|36
|
14
|Нант
|31
|9
|5
|17
|29-49
|32
|
15
|Гавр
|31
|6
|11
|14
|30-41
|29
|
16
|Метц
|31
|8
|5
|18
|32-51
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|
17
|Лорьян
|31
|6
|8
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|3.05
|20:00
|
Тулуза – Монпелье
|- : -
|3.05
|22:00
|
Ланс – Лорьян
|- : -
|4.05
|16:00
|
Гавр – Страсбур
|- : -
|4.05
|18:00
|
Монако – Клермон Фут
|- : -
|4.05
|20:00
|
Метц – Ренн
|- : -
|4.05
|22:00
|
Брест – Нант
|- : -
|6.05
|22:00
|
Лилль – Лион
|- : -
|15.05
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|
Ницца – ПСЖ
|- : -
|15.05
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|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|
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Александр Ляказетт
Лион
|16
|П
|
|
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ПСЖ
|8
|
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Пьер-Эмерик Обамеянг
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Ромен Дель Кастильо
Брест
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|И
|К
|Ж
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Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|19
|2
|5
|
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|2
|4
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|19
|1
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