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Агент Головина: «У Саши нет сложной ситуации. Все идет по планам медицинского штаба «Монако»

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Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о восстановлении игрока.

20 апреля стало известно, что россиянин получил растяжение левой лодыжки на тренировке и выбыл до конца сезона.

«У Саши нет сложной ситуации. Он восстанавливается по плану и его состояние гораздо лучше. Сможет ли Головин сыграть в этом сезоне? Все идет по планам медицинского штаба «Монако», — приводит Sport24 слова Клюева.

В текущем сезоне 27-летний Головин провел за «Монако» 27 матчей, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: sport24.ru
Александр Головин
ФК Монако
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«Марсель» на своем поле обыграл «Ланс»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 31 17 7 7 58-41 58
3
 Брест 31 16 8 7 49-33 56
4
 Лилль 31 15 10 6 45-27 55
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 31 13 7 11 40-34 46
7
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
8
 Лион 31 13 5 13 42-51 44
9
 Ренн 31 11 9 11 48-41 42
10
 Тулуза 31 10 10 11 38-40 40
11
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
12
 Монпелье 31 9 11 11 39-43 38
13
 Страсбур 31 9 9 13 34-44 36
14
 Нант 31 9 5 17 29-49 32
15
 Гавр 31 6 11 14 30-41 29
16
 Метц 31 8 5 18 32-51 29
17
 Лорьян 31 6 8 17 37-61 26
18
 Клермон Фут 31 5 10 16 25-50 25
Результаты / календарь
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3.05 20:00
Тулуза – Монпелье
 - : -
3.05 22:00
Ланс – Лорьян
 - : -
4.05 16:00
Гавр – Страсбур
 - : -
4.05 18:00
Монако – Клермон Фут
 - : -
4.05 20:00
Метц – Ренн
 - : -
4.05 22:00
Брест – Нант
 - : -
6.05 22:00
Лилль – Лион
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Александр Ляказетт

Лион

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П
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Усман Дембеле

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Пьер-Эмерик Обамеянг

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Ромен Дель Кастильо

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