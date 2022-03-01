Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси недоволен постоянной критикой со стороны французской прессы, сообщает El Chiringuito со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, 34-летний аргентинец дал понять руководству парижского клуба, что подобное отношение прессы для него поразительно.

Напомним, что популярные французские издания в последние месяцы регулярно ставили нападающему низкие оценки по итогам матчей.

Отмечается, что оценки Месси начали обсуждать даже в раздевалке «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Месси забил семь мячей и отдал восемь результативных передач в 21 матче за «ПСЖ». Контракт нападающему с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.