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Сегодня, 14:13

Месси недоволен постоянной критикой со стороны французской прессы

Месси тяжело переносит критику со стороны французской прессы
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси недоволен постоянной критикой со стороны французской прессы, сообщает El Chiringuito со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, 34-летний аргентинец дал понять руководству парижского клуба, что подобное отношение прессы для него поразительно.

Напомним, что популярные французские издания в последние месяцы регулярно ставили нападающему низкие оценки по итогам матчей.

Отмечается, что оценки Месси начали обсуждать даже в раздевалке «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Месси забил семь мячей и отдал восемь результативных передач в 21 матче за «ПСЖ». Контракт нападающему с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1498606144218185728
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 26 19 5 2 56-23 62
2
 Ницца 26 14 5 7 37-21 46
3
 Марсель 26 13 8 5 39-24 47
4
 Ренн 26 13 4 9 51-25 43
5
 Страсбур 26 12 7 7 48-31 43
6
 Ланс 26 11 7 8 42-37 40
7
 Нант 26 11 6 9 34-29 39
8
 Лион 26 10 9 7 34-32 38
9
 Лилль 26 10 9 7 33-35 39
10
 Монако 26 10 8 8 39-29 38
11
 Монпелье 26 11 4 11 41-38 37
12
 Брест 26 8 8 10 34-38 32
13
 Реймс 26 7 10 9 30-30 31
14
 Анже 26 7 8 11 31-38 29
15
 Клермон Фут 26 7 7 12 27-42 28
16
 Лорьян 26 5 9 12 21-39 24
17
 Труа 26 5 7 14 23-41 22
18
 Метц 26 4 10 12 25-45 22
19
 Сент-Этьен 26 5 7 14 27-50 22
20
 Бордо 26 4 10 12 38-63 22
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38 тур
4.03 23:00
Лорьян – Лион
 - : -
5.03 19:00
Ланс – Брест
 - : -
5.03 23:00
Ницца – ПСЖ
 - : -
6.03 15:00
Сент-Этьен – Метц
 - : -
6.03 17:00
Бордо – Труа
 - : -
6.03 17:00
Нант – Монпелье
 - : -
6.03 17:00
Реймс – Страсбур
 - : -
6.03 17:00
Ренн – Анже
 - : -
6.03 19:05
Лилль – Клермон Фут
 - : -
6.03 22:45
Марсель – Монако
 - : -
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 13
П
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 22 2 4
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Тежи Саванье

Монпелье

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Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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