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Сегодня, 16:37

Ботман отказал «Ньюкаслу», так как хочет перейти в «Милан»

Защитник «Лилля» Ботман хочет перейти в «Милан»
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Лилля» Свен Ботман хочет перейти в «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 22-летний нидерландец отклонил предложение «Ньюкасла».

Отмечается, что окружение защитника встречалось с представителями «Милана» в феврале. Стороны достигли устной договоренности о переходе во время летнего трансферного окна.

При этом итальянскому клубу предстоит договориться с «Лиллем», который просит за Ботмана около 40 миллионов евро. Сам игрок давит на французский клуб и хочет, чтобы переход состоялся.

В нынешнем сезоне Ботман забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 25 матчах за «Лилль». Контракт защитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://football-italia.net/botman-to-snub-newcastle-for-milan/
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6.03 17:00
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 - : -
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 - : -
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