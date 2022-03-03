Ботман отказал «Ньюкаслу», так как хочет перейти в «Милан»

Защитник «Лилля» Свен Ботман хочет перейти в «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 22-летний нидерландец отклонил предложение «Ньюкасла».

Отмечается, что окружение защитника встречалось с представителями «Милана» в феврале. Стороны достигли устной договоренности о переходе во время летнего трансферного окна.

При этом итальянскому клубу предстоит договориться с «Лиллем», который просит за Ботмана около 40 миллионов евро. Сам игрок давит на французский клуб и хочет, чтобы переход состоялся.

В нынешнем сезоне Ботман забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 25 матчах за «Лилль». Контракт защитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.