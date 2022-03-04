Данте продлил контракт с «Ниццей»

«Ницца» объявила о подписании нового контракта с защитником Данте. Соглашение рассчитано до лета 2023 года.

«Я очень горжусь и счастлив этим продлением контракта на год. Благодарю всех тех, кто всегда доверял мне. Надеюсь добиться большего успеха здесь», — отметил 38-летний Данте.

Бразилец в 2016 году перешел в «Ниццу» из «Вольфсбурга» за 2,5 миллиона евро.

В этом сезоне он сыграл в 28 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Только в одной игре он выходил на поле без капитанской повязки.