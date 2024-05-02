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Сегодня, 15:30

«Реймс» отправил в отставку главного тренера Стилла

Алина Савинова
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«Реймс» сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Уиллом Стиллом. Отмечается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Я благодарю «Реймс» и руководство клуба за предоставленную возможность и за поддержку на протяжении всего моего пути здесь. Я буду вечно благодарен «Реймсу», а также всем, кто связан с клубом. Особенно я хотел бы поблагодарить всех игроков, с которыми мне удалось поработать», — приводит слова Стила пресс-служба клуба.

Стилл работал в «Реймсе» с июля по октябрь 2021 года, а затем вернулся в клуб в 2022-м. Сначала он занимал должность ассистента главного тренера, а в октябре 2022 года возглавил команду.

В последних 14 матчах «Реймс» одержал только две победы. На данный момент клуб располагается на 11-м месте в турнирной таблице лиги 1, набрав 40 очков за 31 тур.

Футбол
ФК Реймс
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 31 17 7 7 58-41 58
3
 Брест 31 16 8 7 49-33 56
4
 Лилль 31 15 10 6 45-27 55
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 31 13 7 11 40-34 46
7
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
8
 Лион 31 13 5 13 42-51 44
9
 Ренн 31 11 9 11 48-41 42
10
 Тулуза 31 10 10 11 38-40 40
11
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
12
 Монпелье 31 9 11 11 39-43 38
13
 Страсбур 31 9 9 13 34-44 36
14
 Нант 31 9 5 17 29-49 32
15
 Гавр 31 6 11 14 30-41 29
16
 Метц 31 8 5 18 32-51 29
17
 Лорьян 31 6 8 17 37-61 26
18
 Клермон Фут 31 5 10 16 25-50 25
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3.05 20:00
Тулуза – Монпелье
 - : -
3.05 22:00
Ланс – Лорьян
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4.05 16:00
Гавр – Страсбур
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4.05 18:00
Монако – Клермон Фут
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4.05 20:00
Метц – Ренн
 - : -
4.05 22:00
Брест – Нант
 - : -
6.05 22:00
Лилль – Лион
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Реймс – Марсель
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