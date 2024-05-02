Люка Эрнандес — о разрыве крестообразной связки: «Я отдам свою душу и сердце за «ПСЖ»
Защитник «ПСЖ» Люка Эрнандес впервые прокомментировал получение травмы в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:1).
«Когда я подписал контракт с «ПСЖ», я пообещал, что отдам свою душу и сердце этой команде. Это то, что я делал до сих пор. К сожалению, во время вчерашнего матча я получил травму. Я оттолкнулся от газона и попытался продолжить бороться за нашу команду, но не получилось. Хочу поблагодарить всех моих поклонников и близких за любовь и поддержку. Мое возвращение будет еще более сильным, чем когда-либо», — написал Эрнандес в социальных сетях.
У игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Из-за этой травмы Эрнандес пропустит чемпионат Европы-2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
Эрнандес стал игроком «ПСЖ» летом прошлого года, перейдя из «Баварии» за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне лиги 1 защитник провел 27 матчей за парижан, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|20
|10
|1
|76-29
|70
|
2
|Монако
|31
|17
|7
|7
|58-41
|58
|
3
|Брест
|31
|16
|8
|7
|49-33
|56
|
4
|Лилль
|31
|15
|10
|6
|45-27
|55
|
5
|Ницца
|31
|14
|9
|8
|36-25
|51
|
6
|Ланс
|31
|13
|7
|11
|40-34
|46
|
7
|Марсель
|31
|11
|11
|9
|47-38
|44
|
8
|Лион
|31
|13
|5
|13
|42-51
|44
|
9
|Ренн
|31
|11
|9
|11
|48-41
|42
|
10
|Тулуза
|31
|10
|10
|11
|38-40
|40
|
11
|Реймс
|31
|11
|7
|13
|38-45
|40
|
12
|Монпелье
|31
|9
|11
|11
|39-43
|38
|
13
|Страсбур
|31
|9
|9
|13
|34-44
|36
|
14
|Нант
|31
|9
|5
|17
|29-49
|32
|
15
|Гавр
|31
|6
|11
|14
|30-41
|29
|
16
|Метц
|31
|8
|5
|18
|32-51
|29
|
17
|Лорьян
|31
|6
|8
|17
|37-61
|26
|
18
|Клермон Фут
|31
|5
|10
|16
|25-50
|25
|3.05
|20:00
|
Тулуза – Монпелье
|- : -
|3.05
|22:00
|
Ланс – Лорьян
|- : -
|4.05
|16:00
|
Гавр – Страсбур
|- : -
|4.05
|18:00
|
Монако – Клермон Фут
|- : -
|4.05
|20:00
|
Метц – Ренн
|- : -
|4.05
|22:00
|
Брест – Нант
|- : -
|6.05
|22:00
|
Лилль – Лион
|- : -
|15.05
|22:00
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
|15.05
|22:00
|
Реймс – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|16
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|19
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|22
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2