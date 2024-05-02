Люка Эрнандес — о разрыве крестообразной связки: «Я отдам свою душу и сердце за «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Люка Эрнандес впервые прокомментировал получение травмы в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:1).

«Когда я подписал контракт с «ПСЖ», я пообещал, что отдам свою душу и сердце этой команде. Это то, что я делал до сих пор. К сожалению, во время вчерашнего матча я получил травму. Я оттолкнулся от газона и попытался продолжить бороться за нашу команду, но не получилось. Хочу поблагодарить всех моих поклонников и близких за любовь и поддержку. Мое возвращение будет еще более сильным, чем когда-либо», — написал Эрнандес в социальных сетях.

У игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Из-за этой травмы Эрнандес пропустит чемпионат Европы-2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Эрнандес стал игроком «ПСЖ» летом прошлого года, перейдя из «Баварии» за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне лиги 1 защитник провел 27 матчей за парижан, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.