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Сегодня, 19:55

Люка Эрнандес — о разрыве крестообразной связки: «Я отдам свою душу и сердце за «ПСЖ»

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Защитник «ПСЖ» Люка Эрнандес впервые прокомментировал получение травмы в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:1).

«Когда я подписал контракт с «ПСЖ», я пообещал, что отдам свою душу и сердце этой команде. Это то, что я делал до сих пор. К сожалению, во время вчерашнего матча я получил травму. Я оттолкнулся от газона и попытался продолжить бороться за нашу команду, но не получилось. Хочу поблагодарить всех моих поклонников и близких за любовь и поддержку. Мое возвращение будет еще более сильным, чем когда-либо», — написал Эрнандес в социальных сетях.

У игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Из-за этой травмы Эрнандес пропустит чемпионат Европы-2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Эрнандес стал игроком «ПСЖ» летом прошлого года, перейдя из «Баварии» за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне лиги 1 защитник провел 27 матчей за парижан, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Люка Эрнандес
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 31 17 7 7 58-41 58
3
 Брест 31 16 8 7 49-33 56
4
 Лилль 31 15 10 6 45-27 55
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 31 13 7 11 40-34 46
7
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
8
 Лион 31 13 5 13 42-51 44
9
 Ренн 31 11 9 11 48-41 42
10
 Тулуза 31 10 10 11 38-40 40
11
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
12
 Монпелье 31 9 11 11 39-43 38
13
 Страсбур 31 9 9 13 34-44 36
14
 Нант 31 9 5 17 29-49 32
15
 Гавр 31 6 11 14 30-41 29
16
 Метц 31 8 5 18 32-51 29
17
 Лорьян 31 6 8 17 37-61 26
18
 Клермон Фут 31 5 10 16 25-50 25
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.05 20:00
Тулуза – Монпелье
 - : -
3.05 22:00
Ланс – Лорьян
 - : -
4.05 16:00
Гавр – Страсбур
 - : -
4.05 18:00
Монако – Клермон Фут
 - : -
4.05 20:00
Метц – Ренн
 - : -
4.05 22:00
Брест – Нант
 - : -
6.05 22:00
Лилль – Лион
 - : -
15.05 22:00
Ницца – ПСЖ
 - : -
15.05 22:00
Реймс – Марсель
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 17
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 16
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 19 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 22 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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