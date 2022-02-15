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Сегодня, 22:17

Президент «ПСЖ»: «Мбаппе горд играть за «ПСЖ», за этот город»

Иван Шитик
Корреспондент

Президент «ПСЖ» и председатель Ассоциации европейских клубов (ECA) Насер Аль-Хелаифи заявил, что не сомневается в профессионализме нападающего Килиана Мбаппе.

«Мбаппе — истинный чемпион. Он образцовый профессионал, и я могу подтвердить, что он думает только о победе в этих матчах. Он горд играть за «ПСЖ», за этот город, и он всегда будет им гордиться.

Не буду скрывать, у нас почти нет отношений с «Реалом». Я не собираюсь возвращаться к тому, что произошло», — сказал Аль-Хелаифи в интервью Canal+.

Клуб продолжает обсуждать с представителями футболиста возможное продление контракта, истекающего ближайшим летом. «ПСЖ» может сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в составе.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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1
 ПСЖ 24 18 5 1 52-19 59
2
 Марсель 24 13 7 4 38-21 46
3
 Ницца 24 13 4 7 36-21 42
4
 Страсбур 24 12 5 7 46-29 41
5
 Лион 24 10 8 6 33-30 37
6
 Ренн 24 11 4 9 43-22 37
7
 Монако 24 10 7 7 37-26 37
8
 Ланс 24 10 6 8 39-35 36
9
 Нант 24 10 5 9 31-28 35
10
 Лилль 24 9 8 7 32-35 35
11
 Монпелье 24 10 4 10 38-34 34
12
 Брест 24 8 7 9 33-36 31
13
 Анже 24 7 8 9 30-35 29
14
 Реймс 24 6 9 9 27-28 27
15
 Клермон Фут 24 6 6 12 24-41 24
16
 Труа 24 5 6 13 21-36 21
17
 Лорьян 24 4 9 11 20-38 21
18
 Сент-Этьен 24 5 6 13 24-45 21
19
 Метц 24 4 8 12 25-45 20
20
 Бордо 24 4 8 12 36-61 20
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38 тур
18.02 23:00
Лилль – Метц
 - : -
19.02 19:00
Ланс – Лион
 - : -
19.02 23:00
Нант – ПСЖ
 - : -
20.02 15:00
Ницца – Анже
 - : -
20.02 17:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
20.02 17:00
Реймс – Брест
 - : -
20.02 17:00
Ренн – Труа
 - : -
20.02 17:00
Сент-Этьен – Страсбур
 - : -
20.02 19:05
Бордо – Монако
 - : -
20.02 22:45
Марсель – Клермон Фут
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 20 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 19 1 6
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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