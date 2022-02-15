Президент «ПСЖ»: «Мбаппе горд играть за «ПСЖ», за этот город»

Президент «ПСЖ» и председатель Ассоциации европейских клубов (ECA) Насер Аль-Хелаифи заявил, что не сомневается в профессионализме нападающего Килиана Мбаппе.

«Мбаппе — истинный чемпион. Он образцовый профессионал, и я могу подтвердить, что он думает только о победе в этих матчах. Он горд играть за «ПСЖ», за этот город, и он всегда будет им гордиться.

Не буду скрывать, у нас почти нет отношений с «Реалом». Я не собираюсь возвращаться к тому, что произошло», — сказал Аль-Хелаифи в интервью Canal+.

Клуб продолжает обсуждать с представителями футболиста возможное продление контракта, истекающего ближайшим летом. «ПСЖ» может сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в составе.