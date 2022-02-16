«Я бы хотел играть с Месси и Неймаром». Коул посоветовал Мбаппе не уходить из «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Джо Коул дал совет нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе не переходить в «Реал».

«Если бы мне пришлось выбирать между «ПСЖ» и «Реалом», у меня бы не возникло сомнений, где быть. Я бы хотел играть за «ПСЖ» с Месси и Неймаром. С этой командой он сможет побить все рекорды. Рано или поздно у них все получится. В последних двух матчах хороших моментов было больше, чем плохих.

В матче с «Реалом» «ПСЖ» доминировал и мог забить три или четыре мяча. Все могло закончиться», — цитирует Коула Metro.

Сообщалось, что летом 2022 года «Реал» подпишет 22-летнего француза, который вчера, 15 февраля, забил победный гол мадридцам (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.