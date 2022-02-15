Доннарумма высказался о чертах характера, которые должны быть у вратарей

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался по поводу черт характера, которые должны быть у голкиперов.

«Мы все немного сумасшедшие. Мы немного отличаемся, ведь за спиной у вратаря — пустые ворота. Мы всегда должны быть сконцентрированы, даже если твоя команда владеет мячом и атакует.

Постоянно нужно пытаться понять, что может произойти дальше, это забирает большое количество энергии. Это по-настоящему сложная задача, которая требует большой сосредоточенности», — цитирует Доннарумму The Telegraph.

В текущем сезоне 22-летний итальянец провел 15 матчей за «ПСЖ», в которых пропустил 10 мячей, 7 раз сыграв на ноль.