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Сегодня, 20:24

Доннарумма высказался о чертах характера, которые должны быть у вратарей

Виктория Кравченко

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался по поводу черт характера, которые должны быть у голкиперов.

«Мы все немного сумасшедшие. Мы немного отличаемся, ведь за спиной у вратаря — пустые ворота. Мы всегда должны быть сконцентрированы, даже если твоя команда владеет мячом и атакует.

Постоянно нужно пытаться понять, что может произойти дальше, это забирает большое количество энергии. Это по-настоящему сложная задача, которая требует большой сосредоточенности», — цитирует Доннарумму The Telegraph.

В текущем сезоне 22-летний итальянец провел 15 матчей за «ПСЖ», в которых пропустил 10 мячей, 7 раз сыграв на ноль.

 
Джанлуиджи Доннарумма
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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