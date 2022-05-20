Мбаппе может остаться в «ПСЖ», несмотря на договоренность с «Реалом»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к тому, чтобы остаться в парижском клубе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 23-летний француз изменил свое мнение о возможном переходе в «Реал».

Несмотря на устную договоренность с мадридским клубом, нападающий близок к продлению контракта с «ПСЖ».

Отмечается, что Мбаппе готов остаться в парижском клубе из-за решительных действий руководства, предпринятых для его сохранения в составе.

В ближайшие часы француз должен принять окончательное решение.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.