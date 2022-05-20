Мбаппе по-прежнему не выбрал между «Реалом» и «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе по-прежнему не определился со своим будущим, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний француз все еще не решил, продолжит ли он вступать в парижском клубе или перейдет в «Реал».

Отмечается, что сегодня, 20 мая, нападающий снова обсудит этот вопрос со своей семьей и окружением.

При этом нет никаких гарантий, что Мбаппе озвучит решение в воскресенье, как сообщалось изначально.

Также сообщается, что мадридский клуб надеялся получить от француза подтверждение перехода еще в 10 мая, но он попросил время на размышление.

В течение последних 15 дней «ПСЖ» улучшал предлагаемые нападающему условия в надежде убедить его остаться.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.