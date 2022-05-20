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Сегодня, 16:46

Ди Мария попрощался с «ПСЖ»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«ПСЖ».
Фото Из личных соцсетей Анхеля Ди Мария

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария попрощался с партнерами по команде.

В своих соцсетях 34-летний футболист опубликовал командную фотографию с эмодзи сердца и подписью: «Спасибо».

На пост отреагировали некоторые одноклубники полузащитника. Например, Леандро Паредес отправил сердечко, а Марко Верратти написал: «Спасибо тебе, друг. Я люблю тебя».

Ранее сообщалось, что футболист согласовал однолетний контракт с «Ювентусом» с зарплатой 7 миллионов евро в год.

Срок действия контракта Ди Марии с «ПСЖ» истекает в июне этого года. Он выступал в парижском клубе с 2015 года.

В сезоне-2021/22 полузащитник забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач в 30 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Анхель Ди Мария
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Марсель 37 20 8 9 59-38 68
3
 Монако 37 20 8 9 63-38 68
4
 Ренн 37 20 5 12 80-38 65
5
 Страсбур 37 17 12 8 60-39 63
6
 Ницца 37 19 7 11 49-34 63
7
 Ланс 37 17 10 10 60-46 61
8
 Лион 37 16 11 10 64-50 58
9
 Лилль 37 14 12 11 46-46 54
10
 Нант 37 15 9 13 54-47 54
11
 Брест 37 13 9 15 47-53 48
12
 Реймс 37 11 13 13 41-41 46
13
 Монпелье 37 12 7 18 49-59 43
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 Анже 37 9 11 17 42-55 38
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 Труа 37 9 10 18 36-52 37
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 Клермон Фут 37 9 9 19 37-67 36
17
 Лорьян 37 8 11 18 34-62 35
18
 Сент-Этьен 37 7 10 20 41-76 31
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 Метц 37 6 13 18 35-64 31
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 Бордо 37 5 13 19 48-89 28
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