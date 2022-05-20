Ди Мария попрощался с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария попрощался с партнерами по команде.

В своих соцсетях 34-летний футболист опубликовал командную фотографию с эмодзи сердца и подписью: «Спасибо».

На пост отреагировали некоторые одноклубники полузащитника. Например, Леандро Паредес отправил сердечко, а Марко Верратти написал: «Спасибо тебе, друг. Я люблю тебя».

Ранее сообщалось, что футболист согласовал однолетний контракт с «Ювентусом» с зарплатой 7 миллионов евро в год.

Срок действия контракта Ди Марии с «ПСЖ» истекает в июне этого года. Он выступал в парижском клубе с 2015 года.

В сезоне-2021/22 полузащитник забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач в 30 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.