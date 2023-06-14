Мбаппе высказался о Роналду и Месси: «Они особенные»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, можно ли сравнить их противостояние с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном с дуэлью Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Вещи следует воспринимать по-другому. Примерно раз в 50 лет или чаще два игрока, как Месси и Роналду, находятся на таком уровне. Мы пережили исключительную эпоху. Надеюсь, что фанаты довольны этим. Мне посчастливилось играть против Криштиану, а затем играть вместе с Лео. Они действительно особенные. Я многому у них научился, особенно у Месси за эти два сезона. Они написали историю футбола — они вечны», — сказал Мбаппе La Gazzetta dello Sport.

В завершившемся сезоне 24-летний Мбаппе провел 43 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 10 результативными передачами. Его команда выиграла чемпионат Франции.

22-летний Холанн провел 53 матча во всех турнирах, забил 52 гола и сделал 9 результативных передач. Норвежец перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в июле 2022 года, сезон-2022/23 стал для него дебютным в Англии.

Также Холанн был признан лучшим футболистом и лучшим молодым игроком сезона в АПЛ и стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.