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Сегодня, 15:52

Мбаппе высказался о Роналду и Месси: «Они особенные»

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, можно ли сравнить их противостояние с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном с дуэлью Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Вещи следует воспринимать по-другому. Примерно раз в 50 лет или чаще два игрока, как Месси и Роналду, находятся на таком уровне. Мы пережили исключительную эпоху. Надеюсь, что фанаты довольны этим. Мне посчастливилось играть против Криштиану, а затем играть вместе с Лео. Они действительно особенные. Я многому у них научился, особенно у Месси за эти два сезона. Они написали историю футбола — они вечны», — сказал Мбаппе La Gazzetta dello Sport.

В завершившемся сезоне 24-летний Мбаппе провел 43 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 10 результативными передачами. Его команда выиграла чемпионат Франции.

22-летний Холанн провел 53 матча во всех турнирах, забил 52 гола и сделал 9 результативных передач. Норвежец перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в июле 2022 года, сезон-2022/23 стал для него дебютным в Англии.

Также Холанн был признан лучшим футболистом и лучшим молодым игроком сезона в АПЛ и стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Мбаппе — о «ПСЖ»: «Моя цель — выиграть все. У нас были некоторые проблемы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
5
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
17
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
18
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
19
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
20
 Анже 38 4 6 28 33-81 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 1 : 0
3.06 22:00
Осер – Ланс
 1 : 3
3.06 22:00
Брест – Ренн
 1 : 2
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 2 : 1
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 1 : 2
3.06 22:00
Нант – Анже
 1 : 0
3.06 22:00
Ницца – Лион
 3 : 1
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 2 : 3
3.06 22:00
Реймс – Монпелье
 1 : 3
3.06 22:00
Труа – Лилль
 1 : 1
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 29
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 24
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 30 3 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 30 2 2
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