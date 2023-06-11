Холанн стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2022/23

Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2022/23 стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн.

В финале турнира «Сити» обыграл «Интер» (1:0) и впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Холанн в этом матче не отметился результативными действиями.

По ходу всего турнира 22-летний форвард забил 12 голов в 10 матчах. На втором месте в списке лучших бомбардиров расположился Мохамед Салах («Ливерпуль», 8), далее Винисиус Жуниор («Реал», 7), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 7) и Жоау Мариу («Бенфика», 6).