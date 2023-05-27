Холанн признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне-2022/23

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне-2022/23. Награда вручается футболистам не старше 23 лет.

22-летний норвежец стал первым игроком в истории чемпионата Англии, получившим награды лучшему молодому игроку и лучшему игроку сезона в АПЛ в рамках одной кампании.

В гонке за наградой участвовали Свен Ботман («Ньюкасл»), Мойсес Кайседо («Брайтон»), Александер Исак («Ньюкасл»), Алексис Макаллистер («Брайтон»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Мартин Эдегор («Арсенал») и Букайо Сака («Арсенал»).