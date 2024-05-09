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9 мая, 23:51

«Аталанта» разгромила «Марсель» и вышла в финал Лиги Европы

Руслан Минаев
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Игроки «Аталанты».
Фото Reuters

«Аталанта» дома победила «Марсель» в ответном матче полуфинала Лиги Европы — 3:0.

У хозяев голы забили Адемола Лукман, Маттео Руджери и Билал Туре.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук вышел на поле на 56-й минуте.

Первая игра в Марселе завершилась вничью — 1:1. Таким образом, итальянский клуб победил по сумме двух игр (4:1) и вышел в финал Лиги Европы.

«Аталанта» впервые в истории сыграет в финале еврокубка.

В финале Лиги Европы «Аталанта» встретится с победителем встречи «Байер» — «Рома». Матч состоится 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине.

Лига Европы. 1/2 финала
09 мая, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
3:0
Марсель

Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Марсель
3
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