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Сегодня, 23:29

Украинский судья выпустил Миранчука на замену в матче «Аталанта» — «Марсель»

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Фото Global Look Press

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 56-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Марселя».

Миранчук заменил нападающего Джанлуку Скамакку.

Россиянина на поле выпустил украинский судья Николай Балакин, который работает на этом матче резервным арбитром.

На момент выхода Миранчука на поле «Аталанта» обыгрывала «Марсель» со счетом 2:0 в ответном матче, команда из Бергамо ведет по сумме двух встреч со счетом 3:1.

Алексей Миранчук
Футбол
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«Аталанта» — «Марсель»: Миранчук остался в запасе

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