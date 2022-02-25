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«Зенит» чуть не спас матч с «Бетисом»! Чистяков забил на 90-й — гол отменили после подсказки ВАР и нелепого фола Ерохина

Владислав Зимагулов
Корреспондент
24 февраля. Севилья. «Бетис» — «Зенит» — 0:0. Разочарование Александра Ерохина.
Фото Reuters
Эпизод матча «Бетис» — «Зенит» — 0:0.
1/2
Очень обидно.
Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:0
Зенит
Бетис
Руй Силва Алекс Морено Пеццела Бельерин Гонсалес Фекир (Борха Иглесиас, 83) Каналес (Виллиам Карвалью, 71) Гуардадо (Тельо, 90) Родригес Виллиан Жозе (Хоакин, 83) Руибаль
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел Клаудиньо Сутормин (Мостовой, 86) Юри Алберту (Ерохин, 90) Малком Дзюба (Сергеев, 64)
Предупреждения
Родригес 23’  -  Круговой 42’, Барриос 55’, Ерохин 90+1’
Судьи
Мелер (Турция) Эйисой (Турция) Уярджан (Турция)
ВАР
Валери (Италия) Битиген (Турция)

«Зенит» покидает Лигу Европы по итогам противостояния с «Бетисом»: после домашнего поражения (2:3) команде Сергея Семака нужно было побеждать в Севилье.

И российский клуб был действительно близок к победе. В самом начале второго тайма забил Юри Алберто — гол отменили из-за офсайда у Сутормина, который ассистировал бразильцу. Но самый обидный эпизод случился в концовке: на 90-й минуте защитник Дмитрий Чистяков после навеса Мостового головой вогнал мяч в сетку. Казалось, гости перевели игру в дополнительное время (вся команда даже успела отпраздновать), но судья Халил Мелер после помощи ВАР отменил гол «Зенита».

Эпизод матча "Бетис" - "Зенит" - 0:0.
Эпизод матча «Бетис» — «Зенит» — 0:0.

Оказалось, все из-за нелепого фола Ерохина, который вбежал во вратарскую и непроизвольно наступил на ногу хавбеку «Бетиса» Гидо Родригесу. Когда рефери показал ему желтую карточку после просмотра эпизода, Александр даже не понял, за что его наказали и что он нарушил правила.

Самое обидное, что игрок «Бетиса» Родригес никак не успевал перекрыть подачу на Чистякова — если бы Ерохин сыграл аккуратнее и не трогал соперника, гол «Зенита» бы засчитали, а судьба путевки в 1/8 финала решалась в овертайме.

24&nbsp;февраля. Севилья. &laquo;Бетис&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Артем Дзюба после игры. «Зенит» заслужил овации за игру. Но дальше не прошел

В концовке уже сам Ерохин чуть не забил после подачи с углового, но из убойной позиции пробил головой чуть выше перекладины.

«Зенит» впервые не пропустил при Семаке на выезде в еврокубках, но в 17 матчах у команды по-прежнему ни одной победы (5 ничьих и 12 поражений).

В Севилье российский клуб был невероятно близок к тому, чтобы прервать эту статистику.

Как же обидно.

Александр Ерохин
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Зенит
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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