«Зенит» чуть не спас матч с «Бетисом»! Чистяков забил на 90-й — гол отменили после подсказки ВАР и нелепого фола Ерохина

Очень обидно.

«Зенит» покидает Лигу Европы по итогам противостояния с «Бетисом»: после домашнего поражения (2:3) команде Сергея Семака нужно было побеждать в Севилье.

И российский клуб был действительно близок к победе. В самом начале второго тайма забил Юри Алберто — гол отменили из-за офсайда у Сутормина, который ассистировал бразильцу. Но самый обидный эпизод случился в концовке: на 90-й минуте защитник Дмитрий Чистяков после навеса Мостового головой вогнал мяч в сетку. Казалось, гости перевели игру в дополнительное время (вся команда даже успела отпраздновать), но судья Халил Мелер после помощи ВАР отменил гол «Зенита».

Эпизод матча «Бетис» — «Зенит» — 0:0.

Оказалось, все из-за нелепого фола Ерохина, который вбежал во вратарскую и непроизвольно наступил на ногу хавбеку «Бетиса» Гидо Родригесу. Когда рефери показал ему желтую карточку после просмотра эпизода, Александр даже не понял, за что его наказали и что он нарушил правила.

Самое обидное, что игрок «Бетиса» Родригес никак не успевал перекрыть подачу на Чистякова — если бы Ерохин сыграл аккуратнее и не трогал соперника, гол «Зенита» бы засчитали, а судьба путевки в 1/8 финала решалась в овертайме.

В концовке уже сам Ерохин чуть не забил после подачи с углового, но из убойной позиции пробил головой чуть выше перекладины.

«Зенит» впервые не пропустил при Семаке на выезде в еврокубках, но в 17 матчах у команды по-прежнему ни одной победы (5 ничьих и 12 поражений).

В Севилье российский клуб был невероятно близок к тому, чтобы прервать эту статистику.