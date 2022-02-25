«Горд за «Зенит»! Он напоминал европейский топ-клуб. «Бетис» уже висел на канатах...» Мнение Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов восхищен игрой питерцев в Севилье.

— «Зенит» вчера просто переиграл «Бетис», который выставил боевой состав. При 40 тысячах зрителей питерцы показали потрясающий футбол! И ведь смогли обойтись без Ловрена и Ракицкого. Значит, они уже не лидеры.

Барриос и Дуглас Сантос здорово действовали в обороне. Чистяков прогрессирует. Вы знаете, он играет лучше, когда рядом нет Ловрена и Ракицкого. Чувствует большую ответственность, что ли. Но это факт. Вчера он выглядел очень уверенным в себе. Гол отличный забил. Не зря же Валерий Карпин как-то заметил, что он лучше остальных защитников в России играет головой.

В общем, «Зенит» напоминал европейскую топ-команду. Все очень быстро работали с мячом. А как оказались готовы к матчу физически? Ведь в концовке смогли прибавить. Испанцы уже еле ползали... А как «Бетис» был рад, что арбитр не засчитал два мяча?

В первом случае был офсайд, да. А во втором? Испанцам помог ВАР. Но ситуация довольно забавная. Ерохин наступил на ногу сопернику. Но оба футболиста ведь не участвовали в эпизоде! Не могли ни на что повлиять. Мяч пролетел дальше — Чистяков забил. Но что поделать...

И тем не менее забить два гола на чужом поле в ворота третьей команды Испании дорогого стоит. Да ведь как разыграли! Любо-дорого смотреть было на те комбинации.

«Зенит» превзошел соперника в скорости. В принципе, какие-то зачатки просматривались в матче с «Челси». Но вчера не было отрезка, когда гости «просели». Да, испанцы попали в штангу. Но в целом-то мы смотрелись явно предпочтительнее.

Многие опасались за молодого Одоевского. Но он выдержал этот экзамен. Играл уверенно, хладнокровно. Не пропустил. Впереди у него длинный путь. Он правильно делал, когда выбивал мяч кулаками. Надежно, практично, прагматично. Молодец. Думал, что матч сложится для него сложнее.

Понравился Сутормин. Очень строго сыграл. Да, были какие-то неточности в передачах. Но «Зенит» играл с такой, знаете ли, европейской харизмой!

А каков Вендел? Вел игру. Малком? Может быть, стоило дать пробить тот штрафной Дугласу Сантосу. Но так получилось...

Правда, хочу сделать одну ремарку в отношении наших бразильцев. Им надо еще перестроиться на европейский футбол. В Бразилии судьи поддерживают атакующих исполнителей, свистят в их пользу. А в еврокубках все не так очевидно. Тот же Вендел или Клаудиньо укрывает мяч корпусом, его подталкивают в спину, и он все время ждет, что арбитр зафиксирует фол. Но в Европе дают бороться, здесь играют иначе — разрешают отпихивать.

Клаудиньо еще набирает форму. Когда он физически готов, то способен сам делать разницу. Забивать, отдавать. Вчера он был скорее на вторых ролях. Подыгрывал Венделу. Таскал рояль. Ничего страшного, обретет кондиции — выдаст сольные партии.

Я горд за такой «Зенит»! Команда Семака играла в современный футбол. «Бетис» уже не знал, куда деваться. Испанцы радовались нулевой ничье! Будущее у питерцев явно просматривается.

Юри Альберто уже лучше адаптирован к этому футболу. Пока еще не видим его дриблинга. Однако бразилец чувствует моменты, открывается, он на острие. Дзюба немножко выпадал. Дома он выглядел лучше. Однако все равно провел матч на добротном уровне. Держал оборону в напряжении. Сказывается его опыт. Он пользуется своими козырями. У него уже есть определенный бэкграунд — накопление футбольных качеств. В целом, конечно, был полезен.

Не считаю, что замены Семака ослабили игру. С выходом того же Сергеева «Зенит» не потерял в скорости. Это очень важно. А каков реактивный Мостовой? Может быть, его надо было выпустить чуть раньше? Не знаю. По флангу Андрей просто несется на всех парах, работает на команду.

Лучший в составе «Зенита»? Я бы отметил Кругового! Потрясающий матч в его исполнении. Он везде успевал, смещался с фланга на фланг. Он хладнокровен. Вовремя делает паузы, играет остроумно. Не бьет со всей силы в перекладину, как исполнил Кузяев в первом матче. Забей Далер тогда — и 3:3.

Мне очень понравилось, что каждый футболист «Зенита» играл с чувством собственного достоинства. Не было какой-то растерянности, комплексов. Солидно! Никто не нервничал, не дергался. Чуть-чуть не хватило, где-то не повезло. Были очень близки к дополнительному времени. «Бетис», говоря языком бокса, уже висел на канатах. Без сил. А «Зенит» добавлял и добавлял, прижимал и прижимал.