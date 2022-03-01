«На эмоциях испанцы обращались не раз и не два. Но все в рамках допустимого». Рассказ болельщика «Зенита», который побывал на гостевом матче с «Бетисом» в обычном секторе

События на поле и трибунах стадиона «Бенито Вильямарин» глазами очевидца.

В понедельник вечером болельщик «Зенита» со стажем Юрий Вит привычно занял свое место на одной из центральных трибун «Газпром Арены» на встрече 19-го тура РПЛ с «Рубином». А накануне он вернулся из поездки по Италии и Испании, в ходе которой посетил выездной матч «Зенита» в Севилье в Лиге Европы против «Бетиса». Юрий рассказал «СЭ» о том, что окружало игру на стадионе «Бенито Вильямарин».

— Как вы добирались до Испании и как возвращались обратно в Петербург? — вопрос Виту.

— Мы с сыном Яном летали на север Италии по работе. А когда поняли, что сможем попасть оттуда на матч любимого клуба, сразу же взяли билеты до Севильи. Летели на Пиренеи из Бергамо, а обратно в Италию вернулись в Турин. И практически «на флажке» до закрытия воздушного пространства успели добраться до Милана, где сели на борт в Петербург. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить тренерский штаб «Зенита», который прямо в Севилье помог нам достать билеты на игру с «Бетисом».

— Какая атмосфера царила в городе накануне и в день встречи?

— Так получилось, что мы оказались в одном отеле с нашей командой. Вблизи наблюдали тренеров и футболистов как до игры, так и после нее — «Зенит» оставался на ночь. Мне понравилось, что все смотрелись очень достойно — никакой нервозности до матча и никакой отстраненности от болельщиков после.

Понятно, что утром в день встречи возникло напряжение — в какой-то момент у нас с сыном даже мелькнула мысль, что игру могут отменить. Наверняка зенитовцам оказалось психологически непросто в такой момент, но все отлично справились с давлением.

В итоге наш футбол против «Бетиса» стал одним из самых достойных из тех, что видел на выезде. А я в разные годы немало поколесил за сине-бело-голубыми по Европе. Порадовало, что после окончания встречи игроки «Зенита» фотографировались и раздавали автографы у отеля фанатам, которые там ждали. Не видел никаких отказов. Нам показалось, что наибольший интерес люди проявляли к Малкому.

24 февраля. Севилья. «Бетис» — «Зенит» — 0:0. Фото Global Look Press

— Что происходило на трибунах «Бенито Вильямарин»? Не было ли по отношению к вам проявлений агрессии?

— Мы оказались в самой гуще испанских болельщиков. Пожалуй, это один из самых «горячих» стадионов, на которых мне доводилось побывать. Шумовая поддержка у «Бетиса» просто сумасшедшая, народ вообще не замолкал.

Понятно, что на эмоциях к нам обращались не раз и не два, но без агрессии, все в рамках допустимого. Правда, испанским языком мы не владеем, так что понимали не все, но, может, оно и к лучшему. (Смеется.)

Наши сыграли классно, а весь сектор — кроме нас, разумеется — впал в ступор, когда в самой концовке забил Чистяков. Увы, мы с Яном радовались недолго, а жаль... «Зенит» заслужил свой гол, и в дополнительное время мы вполне могли рассчитывать на общую победу. Повторю: очень понравились и сама игра, и настрой команды. Кстати, сын встретил Чистякова в лифте отеля накануне — Дмитрий заверил, что коллектив станет биться до последней минуты. Так и вышло — молодцы!

— После финального свистка выход с трибуны прошел спокойно?

— Обратили внимание, что люди не сразу покидают сектора. Стало любопытно, и мы тоже задержались. «Бетис» вышел, что называется, на поклон. Ну и наши футболисты поблагодарили, конечно, тех, кто добрался до Севильи в ситуации, когда это сделать непросто.

— Каковы ваши общие впечатления от поездки и общения с тренерами, игроками?

— Гордимся «Зенитом». Верим, что он может взять титул в нынешнем чемпионате России. Когда вплотную сталкиваешься с тренерами и футболистами в неформальной обстановке и видишь, как достойно они себя ведут, становишься еще ближе к команде. Будем с сыном и дальше болеть как умеем. И верить в то, что сине-бело-голубые и в следующем сезоне выступят в еврокубках.