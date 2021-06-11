Мнения журналистов «СЭ» о предстоящем турнире.

Перед стартом Евро-2020 мы задали авторам «СЭ» четыре вопроса и собрали их мнения о, возможно, самом странном и необычном турнире в новейшей истории.

1. Чего ждете от этого Евро, учитывая его предысторию и обстоятельства проведения?

2. Чего ждете от выступления сборной России?

3. Кто главный фаворит турнира?

4. Кто станет главной звездой турнира? За кем будете следить с особым вниманием?

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора

1. Логистика Евро-2020 казалась мне странной с самого начала, еще задолго до того, как мир охватила пандемия. Задумка экс-президента УЕФА Мишеля Платини с размазыванием турнира по всему континенту вызывала смех и слезы одновременно. Беда же с ковидом как будто нарочно случилась именно в тот момент, когда чемпионат и без нее стал самым сложным в истории в плане организации. Высшие силы словно сказали: «Мишель, ты не прав». Хорошо еще, что наш Санкт-Петербург в итоге проведет не четыре, а семь матчей — хотя бы где-то возникнет ощущение целостности соревнований и праздника.

В чисто спортивном плане жду интереснейшего соперничества за титул между Францией и Бельгией, надеюсь на взлет Италии и, конечно, верю в успех России.

2. А что понимать под успехом в случае нашей национальной команды? Давайте откровенно — несмотря на отличное выступление на домашнем ЧМ-2018 три года назад, мы по-прежнему не входим в число фаворитов крупных футбольных турниров. Значит, выход из группы для нас — уже неплохо.

Но всегда рассчитываешь на большее, поэтому мне очень хотелось бы, чтобы Черчесов и Ко преодолели планку чемпионата мира — то есть вышли в полуфинал. Скажете, фантастика? Точно так же выглядел испанский барьер в 1/8 финала ЧМ — а дальше прошли #НашиПарни. Так что ничего нереального в спорте нет.

3. На мой взгляд, фаворит номер один — Франция. В и без того сумасшедший по именам состав добавился Бензема — вполне возможно, что такой атаки на уровне сборных никогда ни у кого не было. В полном порядке и остальные линии трехцветных.

Реальную конкуренцию этой машине способна составить, считаю, только Бельгия. Впрочем, на каждом ЧЕ и ЧМ происходят сенсации. Вдруг одну из них сотворит Россия?

4. Лучший игрок Евро, как мне кажется, будет выступать за Францию. Кто именно, заранее предсказать крайне трудно — уж очень яркую россыпь звезд собрал Дидье Дешам. Мбаппе, тот же Бензема, Канте, Погба, Гризманн — выстрелить способен каждый из них.

Ну а следить с особым вниманием стану за Италией. «Скуадра адзурра» — любовь на всю жизнь, начиная с ЧМ-1982, на котором блистал неповторимый Паоло Росси. Человек, из-за которого уже почти 40 лет болею за итальянцев. После наших, конечно.

Константин Алексеев, шеф отдела футбола

1. Надеюсь, что Евро получится привычным футбольным праздником. В эпоху пандемии полноценной радости от просмотра международных матчей как-то не получаешь — трибуны пустые, нет тех эмоций. Карнавал на улицах, веселый футбол, яркие сценарии игр — мы соскучились по всему этому и ждем от Евро-2020.

2. Не слишком много. Уровень РПЛ в последние годы упал, что, естественно, сказывается на каждом футболисте. Надежда только на то, что Станислав Черчесов хорошо подготовит футболистов к турниру, что все лидеры будут здоровы и сыграют в свой лучший футбол. Жду, что сможем выйти из группы, а дальше уже будет сложно.

3. Предположу, что эра нынешней сборной Франции еще не закончилась и она одержит победу, как на ЧМ-2018.

4. Думаю, главной звездой станет Мбаппе, у которого теперь будет новый интересный партнер — Бензема. С особым вниманием буду следить за теми, кто имел или имеет отношение к РПЛ. Скажем, за Головиным или Влашичем, имеющими амбиции уехать в более сильные клубы. Готовы ли — покажет Евро.

Артем Калинин, шеф отдела эксклюзивной информации

1. Ничего хорошего не жду. Бредовая идея с турниром, размазанным на весь континент. Плюс падение уровня борьбы за счет расширения состава участников до 24 команд. Куча нефутбольных скандалов еще до начала турнира. Отказы Бильбао и Дублина от проведения матчей. Позитивного мало, если честно. УЕФА, понятно, будет делать хорошую мину даже при плохой игре. Но, мне кажется, нынешний Евро получится самым неинтересным и неудачным за последние много лет — как для живых болельщиков, так и для болеющих у телевизоров.

2. Тут надо разграничить: чего жду и на что надеюсь. Не жду ничего. Лично для меня выход из группы будет большим успехом. А надеюсь на то, что парни покажут свои бойцовские качества и, как мы любим говорить, за них будет не стыдно. И чтобы не было повтора фразы «ваши ожидания — ваши проблемы». Просто посмотрите на названия клубов, в которых играют футболисты соперников. Будем надеяться на лучшее, готовясь к худшему.

3. Разумеется, это чемпионы мира — французы. Вровень с ними поставил бы и Бельгию, однако пока неясно, как скоро сможет сыграть и в какой форме будет находиться Кевин Де Брейне. В англичан сейчас почему-то совсем не верю. Германия, Италия, Хорватия — эти команды, думаю, способны дойти максимум до полуфиналов.

4. Очень жаль, что не пробилась на Евро Норвегия и Эрлинг Холанн лишился шансов сыграть на своем первом большом турнире. Хотелось бы взглянуть на него. Французы и бельгийцы, которых я считаю фаворитами, сильны командой. Кого-то одного выделить сложно. А вот Роберту Левандовски давно уже пора получить «Золотой мяч». Во многом это зависит от того, как далеко он затащит Польшу в турнире. Желаю ему удачи и побольше голов.

Игорь Рабинер, обозреватель

1. Этот турнир — уникальный, во многом экспериментальный, поскольку проводится не в одной стране. Учитывая еще и времена ковида, жду того, чтобы все не обернулось хаосом. Если мы весь Евро будем говорить только о футболе и жизнь не заставит переключиться на другие материи, это меня более чем устроит.

2. Достойной игры, за которую не будет стыдно. И уж хотелось бы выхода из группы. А все, что дальше, — это, как и на ЧМ-2018, уже бонус.

При этом группа, конечно, сильнее, чем на домашнем чемпионате мира, — и финны не чета Саудовской Аравии, и Дания на голову выше Египта с полутравмированным Салахом, и Бельгия круче Уругвая. К тому же и матч с датчанами, который имеет все шансы стать решающим, — на выезде, в Копенгагене. Станиславу Черчесову предстоит доказать, что клубам страны можно два года проваливать еврокубки, и даже с минимумом легионеров сборная при этом может быть конкурентоспособной на большом турнире. Для этого надо много и при этом умно бегать. Надеюсь, эта работа проведена на сборе в Австрии с той же степенью эффективности, как там же три года назад.

3. Чемпион мира Франция, к которой, помимо звезд ЧМ-2018 во главе с Мбаппе, присоединился и феноменальный в этом сезоне Бензема. Его мастерство и голод до титула поможет в нужной мере освежить и без того топовых трехцветных. Конкуренцию им могут составить бельгийцы.

4. Мбаппе или де Брейне. Интересно, как сыграют молодые талантливые англичане, пробившие себе в этом году места в основах топ-клубов, — Фоден и Маунт.

Понятно, что интересуют меня больше всего наши, внимательно и с надеждой буду также наблюдать и за дебютом Андрея Шевченко на больших турнирах в роли главного тренера, тем более что и парни у него подобрались что надо. Достаточно посмотреть, как проявляет себя в «Манчестер Сити» Зинченко, а в «Аталанте» Малиновский. У нас игрок сопоставимого класса только один — Головин, лучшая форма которого — непременное условие для того, чтобы Россия показала хороший результат.

Гоша Чернов, корреспондент

1. Жду большого числа скандалов. Болельщиков не будут пускать на стадионы и/или в страны, куда они купили билеты. Команды будет косить коронавирус, и из-за этого матчи окажутся непредсказуемыми.

2. Ничего хорошего. Надеюсь, что наша команда выйдет из группы с третьего места.

3. Думаю, в финале Евро сыграют не фавориты, а самые везучие и здоровые команды. Кто именно — предсказать невозможно. Это будет не чемпионат Европы, а чемпионат по отрицательным тестам на ковид.

4. Главной звездой турнира станет УЕФА. Буду следить за тем, как он будет отбиваться от массы проблем, с которыми столкнется.

Андрей Кузичев, корреспондент

1. Неожиданностей. Такими измотанными по итогам сезона звезды топ-сборных не были никогда.

2. Скорее, надеюсь. На выход из группы. А в плей-офф уже возможно все, включая повторение результата ЧМ-2018.

3. Франция. Далее — Англия с Испанией. И где-то в тени Италия, которая дебютирует на крупных турнирах с Роберто Манчини.

4. Мбаппе и воодушевленный возвращением в сборную Бензема. А следить будет интересно за помолодевшей Испанией с Дани Ольмо, Педри, Ферраном Торресом.