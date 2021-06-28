Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

В РФС отложили разговор с Черчесовым по выступлению сборной на чемпионате Европы

21:31
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Теги:

Заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором должен был выступить главный тренер сборной Станислав Черчесов, отложено.

«Завтра заседания технического комитета не будет, его перенесли. И в очном режиме он тоже не будет. Когда и во сколько, станет известно завтра», — сообщил член комитета Михаил Гершкович РБК.

Источник в РФС уточнил, что перенос заседания связан с эпидемиологической ситуацией в Москве.

«В РФС хотят минимизировать контакты, учитывая, что многие собравшиеся люди предпенсионного или пенсионного возраста», — сказал источник. Другой собеседник РБК подтвердил эту информацию, добавив, что технический комитет, скорее всего, «пройдет в офлайне».

Изначально предполагалось, что технический комитет РФС 29 июня заслушает доклад Черчесова по выступлению сборной России на Евро.

Сборная России заняла последнее место в своей группе. По ходу турнира команда одержала одну победу над Финляндией (1:0) и проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60da0f6f9a7947306f1663bd

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 235211
Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Вся команда
29.3%
Тренер
22.8%
Игроки
3.9%
Отдельные игроки
1.2%
Стечение обстоятельств
0.9%
Никто, это наш уровень
41.9%
Обсудить опрос

Читайте также

Модрич готов продлить контракт с «Реалом» с понижением зарплаты
Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
Отец гонщика NASCAR прорвался на трассу и вытащил сына из загоревшейся машины
Быстрый эффект и постоянный голод. Все о сиртфуд-диете

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи