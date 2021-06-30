В РФС раскрыли главные причины неудачи сборной России на Евро-2020 из доклада Черчесова
Член исполкома Российского футбольного союза Михаил Гершкович подвел итоги заседания технического комитета РФС, на котором рассматривалась работа главного тренера сборной России Станислава Черчесова на Евро-2020.
«Выразили поддержку Черчесову. Хотя признали выступление неудовлетворительным. Но основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаем и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать.
Плюс, Черчесов это тоже отметил, не было самоотдачи, как на чемпионате мира. В этом, может, и есть вина тренера, но все члены Техкома выразили поддержку, пожелали удачи в отборочном чемпионате мира. Будущее тренера будет решать Исполком РФС, но мы передадим им протокол заседания, в котором все будет отмечено", — цитирует Гершковича «Чемпионат».
Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4390413-tehkom-rfs-vyrazili-podderzhku-cherchesovu-osnovnaya-problema-uroven-igrokov.html
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