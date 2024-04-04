Джанашия уверен, что на чемпионат Европы-2024 поедет половина населения Грузии

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия оценил шансы национальной команды на выход из группы на Евро-2024.

«Мы к этому стремимся! Да, мы маленькая страна, и поэтому стремимся к большим результатам. Грузия уже футбольная страна. Я надеюсь, что у нашей сборной все будет хорошо на турнире. Много болельщиков поедут из Грузии в Германию? Я уверен, что 50% населения страны будет в Германии летом. Я сам планирую поехать, сто процентов. Для нас не проблема уехать в Европу — покупай билет и лети, или садись в машину и езжай. Мои друзья из Зугдиди добирались до Неаполя на машине, чтобы поддержать Кварацхелию», — цитирует Джанашию Metaratings.ru.

В матче финала квалификации чемпионата Европы-2024 национальная команда Грузии победила Грецию (0:0, по пен. — 4:2) и впервые в истории вышла в финальную часть турнира, где сыграет в одной группе с Португалией, Чехией и Турцией. Чемпионат Европы состоится этим летом в Германии и пройдет с 14 июня по 14 июля.